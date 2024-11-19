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Почему нельзя просто отправить мусор на Солнце

1:32
Наука

Идея отправки земного мусора в космос звучит заманчиво: что, если бы весь наш отходный материал мог просто исчезнуть в безграничных просторах или, скажем, сгореть на Солнце?

Почему нельзя просто отправить мусор на Солнце
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

На первый взгляд кажется, что это решило бы все проблемы с отходами на Земле, где микропластик уже проник практически повсюду, а Тихоокеанское мусорное пятно разрослось до размеров вдвое больше Чукотки.

Однако на практике такие планы невозможны, и главная причина — экономическая. Отправка мусора в космос требует огромных затрат на топливо и мощных ракет, которые обеспечат достаточную тягу.

"Это вообще экономически невыгодно. Для этого требуется большая тяга и много топлива", — объясняет Джон Крассидис, профессор механики и аэрокосмической инженерии из Государственного университета Нью-Йорка.

Кроме того, космос — не бесконечная свалка. Успешный запуск отходов потребовал бы точного расчета траектории, чтобы избежать столкновений с другими объектами на орбите.

К тому же, добавление новых мусорных "грузов" увеличит количество космического мусора, который уже создает серьезные проблемы для спутников и станции на низкой орбите.

Но что, если бы была возможность собрать весь пластик и отходы, упаковать их так, чтобы они занимали минимум места, и отправить за пределы нашей планеты?

Хотя теоретически это возможно, затраты на реализацию пока слишком велики для человечества.

Уточнения

Большо́е тихоокеа́нское му́сорное пятно́ (Восточный мусорный континент, или Pacific Trash Vortex) — скопление мусора антропогенного происхождения в северной части Тихого океана. Оно расположено между 135°—155° западной долготы и 35°—42° северной широты. На этом участке находится скопление пластика и других отходов, принесённых водами Северо-тихоокеанской системы течений. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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