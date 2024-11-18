Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В чём опасность популярных диет на соках?
Украинец отрубил топором голову пятилетней девочке
Times: Байден не разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Как алгоритмы помогают автопаркам предотвращать простои
10 ошибок, которые сокращают ресурс автомобиля и увеличивают расходы на ремонт
Уборка на даче: что необходимо убрать до начала зимы
Продукция Балтики возвращается на рынок Казахстана
Как посадить лук и чеснок осенью, чтобы весной порадоваться урожаю

Новые материалы и технологии: Как они изменят жизнь россиян в ближайшем будущем

3:33
Наука

Материаловедение играет решающую роль в развитии различных отраслей, включая медицину, энергетику, авиацию и машиностроение. Новые материалы и технологии уже начинают менять жизнь россиян. На круглом столе, прошедшем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", участники обсудили перспективы развития материаловедения и его влияние на качество жизни в России.

Новые материалы и технологии: Как они изменят жизнь россиян в ближайшем будущем
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, CC BY-SA 3.0

Заведующая лабораторией физикохимии и механики металлических материалов Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН Мария Костина отметила, что внедрение новых материалов и технологий приведет к заметному росту качества жизни в России. Это будет достигнуто благодаря разработке прочных, надежных и легких материалов для биомедицины, а также облегченных сталей для автомобильной промышленности.

Проректор по науке и инновациям Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Татьяна Резниченко перечислила инновационные материалы, которые создаются в вузе при активном участии молодых ученых. Среди них — конструкционные стали и сплавы для криогенного применения, аустенитные стали с высокой конструкционной прочностью и теплотехнические стали для энергетических установок.

Старший научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИУ БелГУ Роман Мишнев отметил важность роли ученых-материаловедов в укреплении национального технологического лидерства. Он подчеркнул, что ученым необходимо не только развивать прикладные направления науки, но и сохранять высококвалифицированные кадры.

Старший научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколковского института науки и технологий Дмитрий Аксенов отметил, что компьютерное моделирование стало мощным инструментом для создания инновационных материалов. Этот метод позволяет рассчитывать различные свойства материалов с высокой точностью и способствует прогрессу в науке и промышленности.

Старший научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ БелГУ Дмитрий Панов отметил, что градиентные материалы являются одними из наиболее перспективных материалов завтрашнего дня. Эти материалы способны сочетать в себе ранее несочетаемые свойства, такие как высокая прочность, хорошая пластичность и высокий уровень ударной вязкости.

Руководитель лаборатории методов создания и проектирования систем "материал-технология-конструкция" Пермского национального исследовательского политехнического университета Сергей Неулыбин подчеркнул значение аддитивных технологий для перспективного развития материаловедения. Эти технологии позволяют создавать уникальные изделия с уникальным набором характеристик.

Директор НОЦ ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Ирина Азанова отметила, что для успешной разработки и внедрения новых материалов необходимо обратить особое внимание на подготовку кадров. Она подчеркнула, что традиционно готовятся ученые для работы в университете и инженеры-технологи для работы на производстве, но сегодня также нужны инженеры-ученые, которые понимают, как и для чего проводить исследования.

Уточнения

Материаловедение — междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Один год из жизни боярина-мученика Михаила Романова Сергей Лебедев Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО Игорь Буккер Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Певице Бьянке провели экстренную хирургическую операцию
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Туристический налог введут в Астрахани 1 января 2025 года
Признаки дефицита воды, которые нельзя игнорировать
В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд
ВолгГТУ представил инновационный метод получения активных веществ из камфоры для фармацевтики
Почему зимой и при буксировке масла хватает ненадолго
Франция столкнулась с беспрецедентным давлением России на рынке зерна Африки
Бизнес-зал в Шереметьево: что приготовили для клиентов Сбербанка
Какие цветы смертельно опасны для домашних животных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.