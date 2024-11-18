Новые материалы и технологии: Как они изменят жизнь россиян в ближайшем будущем

3:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Материаловедение играет решающую роль в развитии различных отраслей, включая медицину, энергетику, авиацию и машиностроение. Новые материалы и технологии уже начинают менять жизнь россиян. На круглом столе, прошедшем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", участники обсудили перспективы развития материаловедения и его влияние на качество жизни в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, CC BY-SA 3.0

Заведующая лабораторией физикохимии и механики металлических материалов Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН Мария Костина отметила, что внедрение новых материалов и технологий приведет к заметному росту качества жизни в России. Это будет достигнуто благодаря разработке прочных, надежных и легких материалов для биомедицины, а также облегченных сталей для автомобильной промышленности.

Проректор по науке и инновациям Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Татьяна Резниченко перечислила инновационные материалы, которые создаются в вузе при активном участии молодых ученых. Среди них — конструкционные стали и сплавы для криогенного применения, аустенитные стали с высокой конструкционной прочностью и теплотехнические стали для энергетических установок.

Старший научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИУ БелГУ Роман Мишнев отметил важность роли ученых-материаловедов в укреплении национального технологического лидерства. Он подчеркнул, что ученым необходимо не только развивать прикладные направления науки, но и сохранять высококвалифицированные кадры.

Старший научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколковского института науки и технологий Дмитрий Аксенов отметил, что компьютерное моделирование стало мощным инструментом для создания инновационных материалов. Этот метод позволяет рассчитывать различные свойства материалов с высокой точностью и способствует прогрессу в науке и промышленности.

Старший научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ БелГУ Дмитрий Панов отметил, что градиентные материалы являются одними из наиболее перспективных материалов завтрашнего дня. Эти материалы способны сочетать в себе ранее несочетаемые свойства, такие как высокая прочность, хорошая пластичность и высокий уровень ударной вязкости.

Руководитель лаборатории методов создания и проектирования систем "материал-технология-конструкция" Пермского национального исследовательского политехнического университета Сергей Неулыбин подчеркнул значение аддитивных технологий для перспективного развития материаловедения. Эти технологии позволяют создавать уникальные изделия с уникальным набором характеристик.

Директор НОЦ ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Ирина Азанова отметила, что для успешной разработки и внедрения новых материалов необходимо обратить особое внимание на подготовку кадров. Она подчеркнула, что традиционно готовятся ученые для работы в университете и инженеры-технологи для работы на производстве, но сегодня также нужны инженеры-ученые, которые понимают, как и для чего проводить исследования.

Уточнения

Материаловедение — междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов.

