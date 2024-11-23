Учёные обнаружили, что заводы способны провоцировать локальные снегопады

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Тартуского университета (Эстония) обнаружили, что промышленные выбросы могут быть причиной локальных снегопадов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0

С помощью спутниковых наблюдений климатологи выявили характерные шлейфы ледяных облаков и зоны уменьшенной облачности по направлению ветра от промышленных районов в Северной Америке, Европе и Азии.

Комбинируя данные спутниковых и наземных радиолокационных наблюдений, исследователи проследили физические процессы, начиная от образования льда и заканчивая выпадением снега и уменьшением облачности вблизи крупных промышленных зон.

Известно, что капли в облаках могут оставаться жидкими при температурах до -40°С – это явление называется переохлажденной водой. Для превращения этих капель в лёд при температурах от 0°С до -40°С необходимы определенные аэрозольные частицы.

Исследование предполагает, что такие предприятия, как металлургические и цементные заводы, угольные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, выбрасывают в атмосферу аэрозольные частицы, которые способствуют замерзанию переохлажденных капель в облаках, что в свою очередь приводит к снегопадам.

Учёные отмечают, что обнаруженные шлейфы уменьшенной облачности являются локальными явлениями. Пока неясно, вызывают ли антропогенные аэрозоли образование льда в облаках в более крупных масштабах.

Уточнения

Климатоло́гия (от др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон и др.-греч. λόγος — учение, наука) — наука, раздел метеорологии, изучающая климат — совокупность погодных характеристик за многолетний период, свойственных определённому месту или Земному шару в целом.

