Учёные обнаружили связь химикатов в составе пластика и нарушений сна

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Кека при Калифорнийском университете и опубликованное в журнале Environmental Advances, показало, что ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения), содержащиеся в пластиковой упаковке и косметике, могут нарушать работу генов, регулирующих сон.

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В исследовании приняли участие 144 человека в возрасте от 19 до 24 лет. Учёные проанализировали образцы их крови на содержание ПФАС — синтетических веществ, используемых в производстве различных товаров повседневного спроса, включая посуду, пищевые контейнеры, одежду, косметику и бытовую химию.

Из всех изученных ПФАС наиболее выраженное влияние на сон оказывали четыре типа: PFDA, PFHxS, PFOA и PFOS. Участники с высокой концентрацией этих веществ в крови чаще сообщали о проблемах с засыпанием, поддержанием непрерывного сна в течение ночи и сохранением бодрости в дневное время.

Кроме того, учёные идентифицировали семь генов, активность которых меняется под воздействием ПФАС. Особое внимание уделяется гену HSD11B1, который регулирует выработку кортизола — гормона, играющего важнейшую роль в цикле сна и бодрствования.

ПФАС, известные также как "вечные химикаты", попадают в организм человека через потребительские товары, пищу и воду. Их чрезвычайно медленное разложение представляет опасность как для людей, так и для окружающей среды, где они могут сохраняться на протяжении десятилетий.

Уточнения

ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения, англ. PFAS) — группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.

