Учёные выявили связь между объёмом мозга и характером собак

Международная группа учёных из Швейцарии и Франции выяснила, что породные особенности и поведение собак связаны с относительным эндокраниальным объёмом (ОЭО). Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters (BioLet).
Несмотря на то, что мозг домашних собак в среднем на 20% меньше, чем у их дикого предка, серого волка, они часто демонстрируют схожие когнитивные способности. Это ставит под сомнение традиционные представления о прямой связи между размером мозга и интеллектом.
В ходе исследования учёные проанализировали данные о 1682 собаках 172 пород. Было установлено, что ОЭО коррелирует с функцией, размером тела, филогенетической кладой и формой черепа животных.
Результаты показали, что относительный объём мозга увеличивается у собак с выраженными страхами, агрессией, стремлением к вниманию и тревожностью при расставании. Напротив, ОЭО уменьшается у пород, которые легче поддаются обучению.
Интересно, что декоративные породы, выведенные преимущественно для общения с человеком, имеют самый большой относительный размер мозга по отношению к массе тела. В то же время рабочие породы, предназначенные для выполнения сложных задач, таких как охрана, спасение или поддержание порядка, демонстрируют наименьший ОЭО.
Эти данные указывают на то, что сложность навыков, традиционно ассоциируемых с высоким уровнем когнитивного развития, не всегда зависит от относительных размеров мозга у собак.
Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.
Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?