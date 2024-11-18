Учёные выявили связь между объёмом мозга и характером собак

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных из Швейцарии и Франции выяснила, что породные особенности и поведение собак связаны с относительным эндокраниальным объёмом (ОЭО). Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters (BioLet).

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Несмотря на то, что мозг домашних собак в среднем на 20% меньше, чем у их дикого предка, серого волка, они часто демонстрируют схожие когнитивные способности. Это ставит под сомнение традиционные представления о прямой связи между размером мозга и интеллектом.

В ходе исследования учёные проанализировали данные о 1682 собаках 172 пород. Было установлено, что ОЭО коррелирует с функцией, размером тела, филогенетической кладой и формой черепа животных.

Результаты показали, что относительный объём мозга увеличивается у собак с выраженными страхами, агрессией, стремлением к вниманию и тревожностью при расставании. Напротив, ОЭО уменьшается у пород, которые легче поддаются обучению.

Интересно, что декоративные породы, выведенные преимущественно для общения с человеком, имеют самый большой относительный размер мозга по отношению к массе тела. В то же время рабочие породы, предназначенные для выполнения сложных задач, таких как охрана, спасение или поддержание порядка, демонстрируют наименьший ОЭО.

Эти данные указывают на то, что сложность навыков, традиционно ассоциируемых с высоким уровнем когнитивного развития, не всегда зависит от относительных размеров мозга у собак.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

