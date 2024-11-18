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Европейская перелётная птица признана вымершей

1:34
Наука

Учёные сообщили о вымирании одного из видов птиц, обитавшего на территории континентальной Европы. Речь идет о тонкоклювом кроншнепе — перелётной птице, которая гнездилась в Западной Сибири и зимовала в Средиземноморье. Это первый зафиксированный случай полного исчезновения птицы в континентальной Европе, Северной Африке и Западной Азии.

Европейская перелётная птица признана вымершей
Фото: commons.wikimedia.org by Henrik Grønvold, PDM

Последний раз тонкоклювого кроншнепа наблюдали в феврале 1995 года в Марокко. В последующие десятилетия его пытались найти как на местах гнездования, так и в местах зимовки, однако все усилия оказались безрезультатными.

По оценкам учёных, с вероятностью 99,6% этот вид вымер по всему миру, и произошло это примерно 20 лет назад. Теперь Международному союзу охраны природы (МСОП) предстоит официально подтвердить статус исчезнувшего вида.

Точные причины вымирания тонкоклювого кроншнепа, вероятно, останутся неизвестными. Однако, по мнению специалистов, на сокращение его численности могли повлиять такие факторы, как массовое осушение болот, где птицы гнездились, охота, болезни, хищники и изменения климата.

Учёные отмечают, что перелётные птицы особенно уязвимы перед угрозами. Они призывают усилить меры по защите других видов, таких как евразийский кроншнеп и чернохвостый кулик, сообщает The Independent.

Уточнения

Тонкоклю́вый (ма́лый) кро́ншнеп (лат. Numenius tenuirostris) — вид птиц из семейства бекасовых (Scolopacidae).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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