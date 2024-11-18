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Ускоренный рост костей детей связали с синим светом смартфонов

1:10
Наука

Учёные активно изучают влияние чрезмерного времени перед экранами смартфонов на детский организм.

Ускоренный рост костей детей связали с синим светом смартфонов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Новое исследование, представленное на конференции Европейского общества детской эндокринологии (ESPE), выявило возможную связь между длительным воздействием синего света и ранним половым созреванием, а также ускоренным ростом костей у детей.

Исследование проводилось на крысах: животных разделили на три группы, которым подвергали воздействию разного светового режима. Грызуны, длительное время находившиеся под синим светом, продемонстрировали более раннее половое созревание и ускоренный рост. Учёные предполагают, что подобные эффекты могут наблюдаться и у детей, но для подтверждения необходимы дальнейшие исследования.

Обычно удлинение длинных костей у детей происходит благодаря хрящевым пластинкам роста, которые затвердевают с возрастом, останавливая рост. Однако в последние годы замечена тенденция раннего завершения роста из-за ускоренного полового созревания, что вызывает опасения о влиянии экранного времени.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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