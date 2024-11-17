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Земля через 250 миллионов лет станет непригодной для жизни

1:11
Наука

Международная команда ученых под руководством Бристольского университета спрогнозировала, что через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни млекопитающих, включая человека.

Земля через 250 миллионов лет станет непригодной для жизни
Фото: PickPik is licensed under CC0

Компьютерное моделирование показало, что к этому времени все континенты сольются в суперконтинент Пангея Ультима, что приведет к резкому изменению климата. Средние температуры на большей части территории составят 40-50 градусов Цельсия, в отдельных регионах достигая 70 градусов. Это произойдет из-за удаленности большинства земель от океанов, увеличения яркости Солнца на 2,5% и усиления вулканической активности, которая повысит уровень углекислого газа в атмосфере.

Лишь 8-16% планеты останутся обитаемыми, преимущественно в прибрежных и полярных зонах. Внутренние регионы Пангеи Ультима превратятся в безжизненные пустыни.

Если человечество сможет дожить до этого времени, ему придется приспосабливаться к экстремальным условиям или искать новый дом за пределами Земли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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