Земля через 250 миллионов лет станет непригодной для жизни

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Международная команда ученых под руководством Бристольского университета спрогнозировала, что через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни млекопитающих, включая человека.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Компьютерное моделирование показало, что к этому времени все континенты сольются в суперконтинент Пангея Ультима, что приведет к резкому изменению климата. Средние температуры на большей части территории составят 40-50 градусов Цельсия, в отдельных регионах достигая 70 градусов. Это произойдет из-за удаленности большинства земель от океанов, увеличения яркости Солнца на 2,5% и усиления вулканической активности, которая повысит уровень углекислого газа в атмосфере.

Лишь 8-16% планеты останутся обитаемыми, преимущественно в прибрежных и полярных зонах. Внутренние регионы Пангеи Ультима превратятся в безжизненные пустыни.

Если человечество сможет дожить до этого времени, ему придется приспосабливаться к экстремальным условиям или искать новый дом за пределами Земли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.



Жизнь (лат vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

