Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа

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Учёные Принстонского университета добились уникального успеха, создав первое бессмертное существо — цифровую муху.

Фото: iNaturalist by Alexis, CC BY 4.0

Им удалось впервые в мировой практике полностью оцифровать мозг дрозофилы, состоящий из 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Оцифрованный мозг теперь доступен для изучения и воспроизведения на платформе codex.flywire.ai. Этот прорыв в нейронауке, который начался с проекта в 2016 году, открывает новые возможности для разработки искусственного интеллекта следующего поколения.

Мозг дрозофилы включает нейроны, отвечающие за основные движения и остановку, что делает его моделью для изучения поведения и нейронных сетей. Важность этой работы подчёркивается её возможностями для глубокого понимания функционирования мозга и синтеза передовых технологий.

Уточнения

Дрозофи́ла фруктовая дрозофи́ла малая, или дрозофи́ла обыкновенная (Drosophila melanogaster) — двукрылое насекомое, вид плодовой мухи из рода дрозофил, наиболее часто использующийся в генетических экспериментах (во второй половине XX века дрозофила стала одним из основных модельных организмов также для биологии развития).



Оцифро́вка (англ. digitization) — описание объекта, изображения или аудио- видеосигнала (в аналоговом виде) в виде набора дискретных цифровых замеров (выборок) этого сигнала/объекта, при помощи той или иной аппаратуры, то есть перевод его в цифровой вид, пригодный для записи на электронные носители.

