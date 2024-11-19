Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт райдер Александра Петрова за съёмки в рекламе: Кологривому и не снилось
Модные способы стилизовать водолазку этой зимой
Натуральное отбеливание зубов: продукты, которые реально работают
В 2027 году из Ростова-на-Дону начнут курсировать суда в Крым и на Кубань
Певец Наджиев рассказал, как Пугачёва кинула Игоря Талькова
Вся правда о штрафах и загрязнённых номерах
В Европе заявили о повреждении еще одного подводного кабеля
Лёгкие способы предотвратить запотевание стекол на дороге
Хотите узнать, любит ли вас кот? Посмотрите на его хвост

Мировая засуха: что сокращение 1200 кубокилометров воды означает для планеты

Наука

Международная группа учёных обнаружила резкое сокращение объёма пресной воды на планете, начиная с 2014 года. Итоги исследования опубликованы в журнале Surveys in Geophysics (SIG).

Мировая засуха: что сокращение 1200 кубокилометров воды означает для планеты
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Эксперты провели анализ данных орбитальных наблюдений, полученных в рамках миссии NASA GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), охватывающих период с 2015 по 2023 годы. Результаты показали, что средний объём пресной воды за этот период сократился на 1200 кубических километров по сравнению с данными 2002–2014 годов.

Доклад ООН, выпущенный в 2024 году, подчёркивает, что это явление вызывает цепную реакцию проблем. Ухудшение ситуации с доступом к пресной воде увеличивает нагрузку на фермеров и местные сообщества, что может привести к голоду, росту конфликтов, бедности и вспышкам заболеваний. Использование загрязнённых водоёмов становится неизбежным для миллионов людей.

К основным причинам снижения запасов учёные относят масштабные засухи, которые за последнее десятилетие охватили северную и центральную Бразилию, а также Азию, Австралию, Южную и Северную Америку, Европу и Африку. Существенное влияние оказало явление Эль-Ниньо, изменяющее атмосферные потоки.

«Длительные засушливые периоды привели к тому, что почва теряет способность эффективно впитывать влагу. Даже при сильных дождях вода просто скатывается, не успевая напитать землю», — отмечают исследователи. Глобальное потепление усиливает эти процессы, создавая дополнительные риски для водных ресурсов планеты.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Правда ТВ
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow Аудио 
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Садоводство, цветоводство
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель Аудио 
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне
Садоводство, цветоводство
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Как сохранить нежность говядины: советы по разделке и приготовлению
Когда Земля станет непригодной для жизни: прогноз ученых
США отказались признавать себя участниками конфликта, разрешив ВСУ бить по России
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Как поддержание здорового уровня жира помогает избавиться от целлюлита
Эти витамины нельзя назначать самому себе. Вот список
Переломная точка. Набиуллина оценила экономику России
Из-за долгов у крупного рыбоводного хозяйства в Ленинградской области сменится владелец
Участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа, пишут на Западе
15-летняя российская фигуристка поймана на допинге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.