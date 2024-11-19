Мировая засуха: что сокращение 1200 кубокилометров воды означает для планеты

Международная группа учёных обнаружила резкое сокращение объёма пресной воды на планете, начиная с 2014 года. Итоги исследования опубликованы в журнале Surveys in Geophysics (SIG).

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Эксперты провели анализ данных орбитальных наблюдений, полученных в рамках миссии NASA GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), охватывающих период с 2015 по 2023 годы. Результаты показали, что средний объём пресной воды за этот период сократился на 1200 кубических километров по сравнению с данными 2002–2014 годов.

Доклад ООН, выпущенный в 2024 году, подчёркивает, что это явление вызывает цепную реакцию проблем. Ухудшение ситуации с доступом к пресной воде увеличивает нагрузку на фермеров и местные сообщества, что может привести к голоду, росту конфликтов, бедности и вспышкам заболеваний. Использование загрязнённых водоёмов становится неизбежным для миллионов людей.

К основным причинам снижения запасов учёные относят масштабные засухи, которые за последнее десятилетие охватили северную и центральную Бразилию, а также Азию, Австралию, Южную и Северную Америку, Европу и Африку. Существенное влияние оказало явление Эль-Ниньо, изменяющее атмосферные потоки.

«Длительные засушливые периоды привели к тому, что почва теряет способность эффективно впитывать влагу. Даже при сильных дождях вода просто скатывается, не успевая напитать землю», — отмечают исследователи. Глобальное потепление усиливает эти процессы, создавая дополнительные риски для водных ресурсов планеты.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

