Когда Земля станет непригодной для жизни: прогноз ученых

Ученые из Бристольского университета пришли к выводу, что через 250 миллионов лет все континенты Земли объединятся в суперконтинент Пангея Ультима, большая часть которого окажется непригодной для жизни млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
По прогнозам, климат планеты претерпит кардинальные изменения. Пангея Ультима сосредоточится вдали от океанов, что приведет к экстремальному нагреву. Температура в центральных регионах достигнет 40-50°C, а в некоторых местах — до 70°C. Усиление солнечной активности на 2,5% и рост вулканической активности, сопровождающийся повышением уровня углекислого газа, усугубят эти условия.
Только 8-16% территории останутся пригодными для существования млекопитающих, включая человека. Эти зоны будут расположены преимущественно в прибрежных и полярных областях.
Внутренние регионы континента превратятся в безжизненные пустыни с экстремальным климатом.
Исследователи подчеркивают, что человечество окажется перед выбором: адаптироваться к новым условиям или искать новые планеты для жизни. Такое будущее ставит под сомнение долгосрочную способность Земли поддерживать биологическое разнообразие.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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