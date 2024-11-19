Когда Земля станет непригодной для жизни: прогноз ученых

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Ученые из Бристольского университета пришли к выводу, что через 250 миллионов лет все континенты Земли объединятся в суперконтинент Пангея Ультима, большая часть которого окажется непригодной для жизни млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

По прогнозам, климат планеты претерпит кардинальные изменения. Пангея Ультима сосредоточится вдали от океанов, что приведет к экстремальному нагреву. Температура в центральных регионах достигнет 40-50°C, а в некоторых местах — до 70°C. Усиление солнечной активности на 2,5% и рост вулканической активности, сопровождающийся повышением уровня углекислого газа, усугубят эти условия.

Только 8-16% территории останутся пригодными для существования млекопитающих, включая человека. Эти зоны будут расположены преимущественно в прибрежных и полярных областях.

Внутренние регионы континента превратятся в безжизненные пустыни с экстремальным климатом.

Исследователи подчеркивают, что человечество окажется перед выбором: адаптироваться к новым условиям или искать новые планеты для жизни. Такое будущее ставит под сомнение долгосрочную способность Земли поддерживать биологическое разнообразие.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

