Стресс нарушает работу памяти и вызывает иррациональные страхи

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Стресс заставляет мозг формировать большие скопления нейронов, которые нарушают процесс запоминания и заставляют мышей бояться безопасных ситуаций. Это открытие, описанное в журнале Cell, может пролить свет на то, почему люди под стрессом испытывают чувство угрозы даже в безопасной обстановке, например, избегают кухни после ожога на сковороде. Такой обобщённый страх характерен для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и генерализованного тревожного расстройства.

Фото: Wikimedia Commons by Donald Hobern is licensed under Public domain

Исследователи провели трёхэтапный эксперимент на мышах, чтобы понять, как стресс влияет на память. Для создания стрессового состояния мышам либо вводили гормон кортикостерон, либо помещали их в маленькую трубку на 30 минут, что повышало уровень этого гормона. Затем всех мышей поместили в камеру, где они слушали нейтральный звук средней частоты. Позже в этой же камере звучал пронзительный свист, после которого следовал удар током по лапе.

Чтобы проверить, как мыши запомнили события, их поместили в новую среду и воспроизвели оба звука. Мыши, не подвергшиеся стрессу, замирали, услышав только пронзительный свист, тогда как стрессированные мыши реагировали на оба звука, не различая безопасное и угрожающее.

Исследователи использовали методы визуализации для изучения нейронной активности у мышей. У спокойных мышей в ответ на пугающее событие формировались небольшие инграммы — группы нейронов, связанных с воспоминаниями, которые активировались только при воздействии угрожающего звука. У мышей, подвергшихся стрессу, инграммы были крупнее и активировались при обоих звуках, что объясняет их неспособность различать нейтральные и пугающие стимулы.

Причиной формирования таких крупных инграмм стал сбой в работе нейронов миндалевидного тела. В норме эти нейроны высвобождают гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая ограничивает нейронную активность, позволяя формироваться только небольшим инграммам. Под воздействием стресса этот механизм нарушается, что приводит к усиленной активации нейронов.

Команда учёных попыталась обратить влияние стресса с помощью двух препаратов, один из которых — мифепристон — используется для прерывания беременности. Эти вещества либо блокировали глюкокортикоидные рецепторы, либо подавляли выработку эндоканнабиноидов. В результате стрессированные мыши вспоминали события так же, как и их спокойные собратья. Однако исследователи предупреждают, что эти препараты действуют только в момент формирования памяти и имеют побочные эффекты, поэтому их практическое применение для лечения людей пока ограничено.

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.



Генерализованное тревожное расстройство — психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определёнными объектами или ситуациями.



Кортикостерон — малозначимый и сравнительно малоактивный минералкортикоидный гормон коры надпочечников у человека.

