Стресс нарушает работу памяти и вызывает иррациональные страхи

Стресс заставляет мозг формировать большие скопления нейронов, которые нарушают процесс запоминания и заставляют мышей бояться безопасных ситуаций. Это открытие, описанное в журнале Cell, может пролить свет на то, почему люди под стрессом испытывают чувство угрозы даже в безопасной обстановке, например, избегают кухни после ожога на сковороде. Такой обобщённый страх характерен для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и генерализованного тревожного расстройства.
Исследователи провели трёхэтапный эксперимент на мышах, чтобы понять, как стресс влияет на память. Для создания стрессового состояния мышам либо вводили гормон кортикостерон, либо помещали их в маленькую трубку на 30 минут, что повышало уровень этого гормона. Затем всех мышей поместили в камеру, где они слушали нейтральный звук средней частоты. Позже в этой же камере звучал пронзительный свист, после которого следовал удар током по лапе.
Чтобы проверить, как мыши запомнили события, их поместили в новую среду и воспроизвели оба звука. Мыши, не подвергшиеся стрессу, замирали, услышав только пронзительный свист, тогда как стрессированные мыши реагировали на оба звука, не различая безопасное и угрожающее.
Исследователи использовали методы визуализации для изучения нейронной активности у мышей. У спокойных мышей в ответ на пугающее событие формировались небольшие инграммы — группы нейронов, связанных с воспоминаниями, которые активировались только при воздействии угрожающего звука. У мышей, подвергшихся стрессу, инграммы были крупнее и активировались при обоих звуках, что объясняет их неспособность различать нейтральные и пугающие стимулы.
Причиной формирования таких крупных инграмм стал сбой в работе нейронов миндалевидного тела. В норме эти нейроны высвобождают гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая ограничивает нейронную активность, позволяя формироваться только небольшим инграммам. Под воздействием стресса этот механизм нарушается, что приводит к усиленной активации нейронов.
Команда учёных попыталась обратить влияние стресса с помощью двух препаратов, один из которых — мифепристон — используется для прерывания беременности. Эти вещества либо блокировали глюкокортикоидные рецепторы, либо подавляли выработку эндоканнабиноидов. В результате стрессированные мыши вспоминали события так же, как и их спокойные собратья. Однако исследователи предупреждают, что эти препараты действуют только в момент формирования памяти и имеют побочные эффекты, поэтому их практическое применение для лечения людей пока ограничено.
Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.
Генерализованное тревожное расстройство — психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определёнными объектами или ситуациями.
Кортикостерон — малозначимый и сравнительно малоактивный минералкортикоидный гормон коры надпочечников у человека.
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