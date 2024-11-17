Найдены следы галлюциногенного ритуала в древнеегипетском сосуде

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Египтологи обнаружили свидетельства древнеегипетского ритуала, связанного с употреблением галлюциногенного напитка, который, возможно, воспроизводил мифическую историю о карликовом боге Бесе, обманувшем богиню неба Хатхор.

Фото: Wikimedia Commons by State Museum of Egyptian Art is licensed under Public domain

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, описывает находку смеси с психотропными свойствами в 2200-летней вазе, украшенной изображением Беса. Этот бог ассоциировался с деторождением, весельем и музыкой.

Химический анализ органических остатков на сосуде выявил компоненты с психотропными и лечебными свойствами: дикую руту (Peganum harmala), египетский лотос (Nymphaea nouchali var. caerulea) и растение рода клеоме. Также были найдены семена кунжута, кедровые орехи, лакрица и виноград.

Исследователи предполагают, что эти ингредиенты придавали напитку вид крови. Помимо растительных остатков, на сосуде обнаружены следы слюны и крови, что указывает на непосредственное участие людей в употреблении этой смеси или использование биологических жидкостей в качестве ингредиента.

Для анализа использовали современные методы, включая извлечение древней ДНК и инфракрасную спектроскопию. Эти данные заставляют учёных предполагать, что сосуд применялся в ритуале, посвящённом «мифу о солнечном глазе». В этой легенде Бес успокаивал кровожадную богиню Хатхор, подавая ей алкогольный напиток с растительным наркотиком, замаскированным под кровь, чтобы усыпить её.

Исследователи считают, что сосуд мог использоваться в ритуалах, связанных с предсказаниями будущего. В греко-римский период культ Беса включал практику инкубации: жрецы спали в специальных «палатах Беса» в Саккаре, чтобы получить пророческие сны. Такие обряды, вероятно, были популярны у женщин, желавших узнать о ходе своей беременности, поскольку роды в древнем мире были сопряжены с высокими рисками.

«Комбинация ингредиентов, найденных в сосуде, могла использоваться в магических ритуалах для вызова видений во сне в контексте опасного периода родов», — отметил Бранко ван Оппен, куратор греческого и римского искусства в Художественном музее Тампы и соавтор исследования.

Ван Оппен подчеркнул, что беременные женщины обращались к оракулам Беса, чтобы обеспечить благополучие своей беременности.

Сосуд хранится в Художественном музее Тампы. Он был приобретён в 1984 году у коллекционера, который приобрёл его в 1960 году в Каире. Первоначальное место находки сосуда остаётся неизвестным.

Уточнения

Хатхо́р или уст. Хатор/Гатор (букв. «дом Гора», то есть «небо»; копт. ϩⲁⲑⲱⲣ, др.-греч. Ἅθωρ) — в египетской мифологии богиня неба, радости, любви, опьянения, материнства, плодородия, веселья и танцев.



Бес (Бэс Бесу, Беза) — в древнеегипетской мифологии собирательное название различных карликовых божеств, считавшихся хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов и бедствий, покровитель семьи.

