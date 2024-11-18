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Правда ли, что электромобиль более экологичен

1:48
Наука

Экологические преимущества электромобилей становятся очевидными только в том случае, если учитывать источник электроэнергии, используемой для их зарядки. Несмотря на отсутствие выбросов во время движения, их производство и эксплуатация связаны с рядом экологических вызовов, включая использование лития и других редких металлов.

Правда ли, что электромобиль более экологичен
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Производство аккумуляторов требует больших затрат энергии, а их экологическая эффективность зависит от состава энергосети региона.

В исследованиях указывается, что в регионах с угольной энергосетью электромобили могут наносить больший экологический вред, чем традиционные автомобили. Однако во многих странах мира энергосети становятся "зеленее", что улучшает показатели электромобилей по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Например, в США полный переход на электрический транспорт мог бы сократить выбросы парниковых газов на 46% ежегодно, а использование методов "умной зарядки" — увеличить этот показатель до 49%.

Экономические аспекты также играют важную роль. Стоимость владения электромобилем, включая ремонт и обслуживание, значительно ниже, чем у бензиновых аналогов. Ожидается, что к 2030 году электромобили станут доступнее для всех слоёв населения, включая домохозяйства с низким уровнем дохода.

При этом владельцы смогут существенно сэкономить на топливе и техническом обслуживании.

Изменения в энергетической политике и инновации в технологиях играют ключевую роль в достижении экологической и экономической целесообразности массового перехода на электрический транспорт.

 

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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