Почему в пустыне так холодно ночью

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Пустыня Сахара славится своими экстремальными перепадами температуры. В течение дня она прогревается до 38 °C, а ночью температура может упасть до -4 °C. Такое резкое изменение объясняется двумя ключевыми факторами: песком и влажностью воздуха.

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Песок поглощает солнечное тепло в течение дня, но практически не удерживает его, поэтому после заката тепло быстро уходит, а вместе с ним охлаждается и окружающий воздух. Однако это не единственная причина таких температурных скачков.

Важную роль играет сухость воздуха: из-за практически отсутствующей влажности тепло не задерживается у поверхности земли, так как водяной пар обычно действует как невидимое одеяло, удерживающее тепло.

Животные пустыни хорошо адаптированы к таким условиям. Рептилии используют свое хладнокровие, чтобы экономить энергию, прячась от жары днём и согреваясь ночью под камнями. Крупные млекопитающие, такие как верблюды, регулируют температуру тела благодаря своей густой шерсти и жировой прослойке.

Птицы используют испарительное охлаждение и летят на большие расстояния в поисках воды, облегчая выживание. Растения сталкиваются с большими сложностями, поскольку не могут передвигаться, но кактусы, например, имеют механизмы защиты, такие как шипы и токсины, чтобы сберечь воду.

Изменение климата вызывает опасения за будущее пустынных экосистем. Повышение температуры на 1,7-2,2 °C может сделать засушливые регионы ещё менее стабильными, особенно если снизится количество осадков. Одного крайне засушливого года может быть достаточно, чтобы нарушить баланс в экосистеме.

Уточнения

Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром.

