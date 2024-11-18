Почему дыхание во сне становится таким громким

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Громкое дыхание во сне, включая храп, часто становится причиной дискомфорта для окружающих. Основная причина таких звуков заключается в изменении работы дыхательных путей. Во время сна воздух движется через дыхательную трубку, вибрируя, что вызывает шум. Чем уже дыхательные пути и быстрее поток воздуха, тем громче дыхание.

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Дыхательные пути во время бодрствования поддерживаются открытыми рефлексами, предотвращающими их спадение. Но в состоянии сна, особенно в фазе быстрого сна, эти рефлексы ослабевают, а мышцы, окружающие дыхательные пути, расслабляются.

Это позволяет дыхательной трубке сужаться, увеличивая скорость потока воздуха и громкость звука. В результате дыхание становится чаще, но поверхностнее, поскольку потребность организма в кислороде уменьшается во время сна.

Храп возникает, когда дыхательные пути сужаются до диаметра соломинки. Вибрации воздуха и окружающих тканей создают характерный звук. Если дыхательные пути сужаются слишком сильно, может возникнуть обструктивное апноэ — состояние, при котором дыхание временно прекращается. Это приводит к пробуждению для восстановления нормального дыхания.

Состояние может усугубляться лишним весом или употреблением алкоголя перед сном, которые способствуют сужению дыхательных путей. В таких случаях может потребоваться снижение веса, отказ от алкоголя или использование аппаратов для создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), чтобы избежать опасных последствий.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

