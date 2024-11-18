Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что лучше для урожая: универсальный компост или проверенный перегной
Доломитовые Альпы: горнолыжный курорт будущей Олимпиады
Тефтели получатся восхитительными, если вы будете использовать эту заливку
Как понять, что собака счастлива рядом со своим хозяином? Обратите внимание на эти признаки
Как выбрать и носить мех с шиком и изяществом
Какой перекус взять в школу: советы нутрициолога для родителей
Заправка авто: основные правила безопасности
Как спасти морковь от болезней и вредителей
Тренер Евсеев сообщил, что находится в операционном блоке после нападения

Почему дыхание во сне становится таким громким

1:44
Наука

Громкое дыхание во сне, включая храп, часто становится причиной дискомфорта для окружающих. Основная причина таких звуков заключается в изменении работы дыхательных путей. Во время сна воздух движется через дыхательную трубку, вибрируя, что вызывает шум. Чем уже дыхательные пути и быстрее поток воздуха, тем громче дыхание.

Почему дыхание во сне становится таким громким
Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Дыхательные пути во время бодрствования поддерживаются открытыми рефлексами, предотвращающими их спадение. Но в состоянии сна, особенно в фазе быстрого сна, эти рефлексы ослабевают, а мышцы, окружающие дыхательные пути, расслабляются.

Это позволяет дыхательной трубке сужаться, увеличивая скорость потока воздуха и громкость звука. В результате дыхание становится чаще, но поверхностнее, поскольку потребность организма в кислороде уменьшается во время сна.

Храп возникает, когда дыхательные пути сужаются до диаметра соломинки. Вибрации воздуха и окружающих тканей создают характерный звук. Если дыхательные пути сужаются слишком сильно, может возникнуть обструктивное апноэ — состояние, при котором дыхание временно прекращается. Это приводит к пробуждению для восстановления нормального дыхания.

Состояние может усугубляться лишним весом или употреблением алкоголя перед сном, которые способствуют сужению дыхательных путей. В таких случаях может потребоваться снижение веса, отказ от алкоголя или использование аппаратов для создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), чтобы избежать опасных последствий.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя
Авто
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Последние материалы
Сытный ужин за час: паста с фаршем и грибами в духовке
Почему дыхание во сне становится таким громким
Потрясающий рецепт голубцов, который удивит даже свекровь
Как новые визовые правила ударят по туризму Черногории
Можно ли спать с собакой? Что делать, если питомец постоянно ложится к вам в постель
Бесплатный проезд для гибридных авто: возможные последствия для дорог и бюджета
Врач рассказала, как можно прожить на 11 лет дольше
Почему обработка лука перед посадкой повышает урожай в разы
Топ-автомобили 2024 года: безопаснее не бывает
Нужно ли укрывать деревья на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.