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Какие послания мы отправили внеземным цивилизациям

2:02
Наука

В начале XIX века астрономом из Австрии была предложена идея создать в пустыне Сахара гигантские геометрические фигуры, заполненные керосином и подожжённые, чтобы инопланетяне заметили человеческое присутствие. Несмотря на смелость этой идеи, она так и не была воплощена в жизнь. Тем не менее, стремление установить контакт с внеземными цивилизациями сохранилось.

Какие послания мы отправили внеземным цивилизациям
Фото: NASA is licensed under public domain

Впервые радиопослание было отправлено в 1962 году советскими учёными, которые направили сигнал в сторону Венеры. Сообщение, закодированное азбукой Морзе, содержало всего три слова: "Мир", "Ленин" и "СССР". Эта попытка была символической и служила больше для проверки новой технологии — планетарного радара.

Позднее, в 1974 году, из обсерватории Аресибо было отправлено радиосообщение к звёздному скоплению Мессье 13. В послании были зашифрованы информация о человеке, ДНК, атомах углерода и схеме телескопа. Это событие стало первой серьёзной попыткой общения с гипотетическими внеземными цивилизациями, хотя шансы на то, что сигнал достигнет адресата, минимальны.

Со временем технологии связи стали использоваться для отправки разнообразных посланий. В 2008 году был отправлен рекламный ролик в созвездие Большой Медведицы, а в 2010-м на клингонском языке инопланетянам было предложено посетить оперу. Также на борту космических аппаратов "Вояджер" находятся золотые пластинки с записями звуков, музыки и изображений с Земли.

Несмотря на это, вероятность того, что кто-либо из внеземных существ получит эти послания, крайне мала. Однако такие попытки продолжают вдохновлять, демонстрируя стремление человечества заявить о своём существовании во Вселенной.

Уточнения

Внеземны́е цивилиза́ции — гипотетические цивилизации, возникшие и развивающиеся (развивавшиеся) за пределами Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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