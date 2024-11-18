Ученые выдвинули неожиданную гипотезу о Девятой планете в Солнечной системе

Далеко за орбитой Нептуна может скрываться массивный объект, который не удаётся обнаружить даже после многих лет поиска. Учёные называют его Девятой планетой, однако гипотезы о её природе остаются разными. Некоторые считают, что речь идёт о небольшой чёрной дыре, а не о планете.
Гравитация этого объекта предположительно влияет на орбиты транснептуновых объектов — ледяных тел, вращающихся за Нептуном. Наблюдения за их странной группировкой стали основанием для идеи существования Девятой планеты. Однако неопределённости в данных, вызванные особенностями наблюдений, ставят эти выводы под сомнение.
Альтернативная теория предполагает, что Девятая планета — это первичная чёрная дыра. Такие объекты могли образоваться в ранней Вселенной. Они имеют размер, сопоставимый с планетой, но значительно отличаются по физическим свойствам.
Излучение Хокинга, возникающее на границе чёрной дыры, может стать ключом к её обнаружению, но оно настолько слабое, что современные инструменты не способны его зафиксировать.
Попытки найти Девятую планету осложняются её вероятной удалённостью от Солнца. Если объект всё-таки удастся локализовать, будущая миссия к нему может не только подтвердить гипотезы, но и открыть путь к изучению новых законов физики. Сопоставляя данные гравитации и квантовой механики, можно было бы значительно продвинуться в понимании природы чёрных дыр и самой Вселенной.
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.
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