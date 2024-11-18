Ученые выдвинули неожиданную гипотезу о Девятой планете в Солнечной системе

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Далеко за орбитой Нептуна может скрываться массивный объект, который не удаётся обнаружить даже после многих лет поиска. Учёные называют его Девятой планетой, однако гипотезы о её природе остаются разными. Некоторые считают, что речь идёт о небольшой чёрной дыре, а не о планете.

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Гравитация этого объекта предположительно влияет на орбиты транснептуновых объектов — ледяных тел, вращающихся за Нептуном. Наблюдения за их странной группировкой стали основанием для идеи существования Девятой планеты. Однако неопределённости в данных, вызванные особенностями наблюдений, ставят эти выводы под сомнение.

Альтернативная теория предполагает, что Девятая планета — это первичная чёрная дыра. Такие объекты могли образоваться в ранней Вселенной. Они имеют размер, сопоставимый с планетой, но значительно отличаются по физическим свойствам.

Излучение Хокинга, возникающее на границе чёрной дыры, может стать ключом к её обнаружению, но оно настолько слабое, что современные инструменты не способны его зафиксировать.

Попытки найти Девятую планету осложняются её вероятной удалённостью от Солнца. Если объект всё-таки удастся локализовать, будущая миссия к нему может не только подтвердить гипотезы, но и открыть путь к изучению новых законов физики. Сопоставляя данные гравитации и квантовой механики, можно было бы значительно продвинуться в понимании природы чёрных дыр и самой Вселенной.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

