Внутреннее ядро Земли оказалось сложнее, чем думали

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показали, что Земля может иметь больше слоёв, чем считалось ранее. Находящийся в центре планеты твердый внутренний слой ядра, предположительно, содержит ещё один скрытый слой, который условно называют "внутреннее-внутреннее ядро".

Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, CC BY 4.0

Его природа до конца не изучена, однако предполагается, что она связана с изменениями структуры железа под воздействием экстремальных температур и давления. Это открытие демонстрирует, что внутреннее ядро сложнее, чем представлялось ранее.

Ядро Земли разделено на две основные части: жидкое внешнее ядро, простирающееся примерно до глубины 2897 километров, и твердое внутреннее ядро, начинающееся на глубине 5150 километров. Исследования внутреннего ядра ведутся с использованием сейсмических волн, распространяющихся через планету во время землетрясений.

Эти волны помогают воссоздать изображение структуры ядра, однако необычная анизотропия, наблюдаемая при их прохождении, вызывает вопросы у ученых. Особенно заметно это явление в самом центре ядра, где данные демонстрируют отклонение анизотропии на 54 градуса, что невозможно объяснить существующими моделями.

Для уточнения этих данных анализируется свыше 100 тысяч сейсмических волн, с помощью которых исследователи пытаются выявить физическую природу явления. Выдвигаются гипотезы о том, что структура внутреннего-внутреннего ядра связана с процессами кристаллизации железа и изменением его свойств при охлаждении Земли.

Понимание внутренней структуры ядра имеет важное значение, так как его вращение создаёт магнитное поле Земли. Это поле защищает планету от солнечной радиации, обеспечивая условия, которые позволили возникнуть жизни.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

