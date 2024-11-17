Древние люди возглавляли пищевую цепь в течение двух миллионов лет

Исследование, проведенное антропологами из Тель-Авивского университета и Университета Минью, показало, что древние люди и их предки на протяжении двух миллионов лет были на вершине пищевой цепи.
Основу их рациона составляло мясо, включая крупных животных, таких как мамонты и мастодонты.
В отличие от современных охотников-собирателей, ранние Homo sapiens активно использовали свои физические и метаболические особенности для охоты и выживания в суровых условиях плейстоцена, когда льды покрывали значительные территории, а экосистемы существенно отличались от сегодняшних.
Учёные изучили данные о строении тела, метаболизме, генетике и эволюционной памяти, что подтверждает приспособленность организма древних людей к мясной диете. Например, у них развились более сильная желудочная кислота и высокая способность превращать жиры в энергию. Также анализ изотопов в костях и зубах показал высокий уровень потребления белков.
Однако исследователи отмечают, что эта информация не является руководством к современному питанию, так как экосистемы кардинально изменились, а современный рацион требует разнообразия.
Лю́ди (лат Homo) — род в семействе гоминиды отряда приматов.
Пищева́я (трофи́ческая) цепь — ряд взаимосвязей между группами организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), при которых происходит перенос вещества и энергии путём поедания одних особей другими.
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