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Древние люди возглавляли пищевую цепь в течение двух миллионов лет

1:19
Наука

Исследование, проведенное антропологами из Тель-Авивского университета и Университета Минью, показало, что древние люди и их предки на протяжении двух миллионов лет были на вершине пищевой цепи.

Древние люди возглавляли пищевую цепь в течение двух миллионов лет
Фото: flickr.com by Paul Keller, CC BY 2.0

Основу их рациона составляло мясо, включая крупных животных, таких как мамонты и мастодонты.

В отличие от современных охотников-собирателей, ранние Homo sapiens активно использовали свои физические и метаболические особенности для охоты и выживания в суровых условиях плейстоцена, когда льды покрывали значительные территории, а экосистемы существенно отличались от сегодняшних.

Учёные изучили данные о строении тела, метаболизме, генетике и эволюционной памяти, что подтверждает приспособленность организма древних людей к мясной диете. Например, у них развились более сильная желудочная кислота и высокая способность превращать жиры в энергию. Также анализ изотопов в костях и зубах показал высокий уровень потребления белков.

Однако исследователи отмечают, что эта информация не является руководством к современному питанию, так как экосистемы кардинально изменились, а современный рацион требует разнообразия.

Уточнения

Лю́ди (лат  Homo) — род в семействе гоминиды отряда приматов.

Пищева́я (трофи́ческая) цепь — ряд взаимосвязей между группами организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), при которых происходит перенос вещества и энергии путём поедания одних особей другими.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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