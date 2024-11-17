Электрическое поле поможет предсказывать стихийные бедствия

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Израильские ученые из Еврейского университета установили взаимосвязь между изменениями атмосферного электрического поля и экстремальными погодными явлениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Исследование, опубликованное в журнале Atmospheric Research, сосредоточено на изучении "кипрских минимумов" — зимних систем низкого давления в пустыне Негев. Особое внимание уделено влажным минимумам, связанным с дождями, возникающими при прохождении холодного фронта.

Было замечено, что во время дождей показатели электрического поля резко возрастают с 100-200 вольт на метр до нескольких сотен и тысяч вольт на метр.

Эти данные помогут лучше понимать влияние электрических полей на погоду и улучшить прогнозирование экстремальных погодных явлений.

Уточнения

Электри́ческое по́ле — вид материи, который окружает каждый электрический заряд, а также возникает при наличии изменяющегося во времени магнитного поля, и оказывает силовое воздействие на все покоящиеся заряды, притягивая или отталкивая их.



Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды.

