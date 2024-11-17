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На юге Швеции нашли место религиозных собраний древних земледельцев

1:25
Наука

На юге Швеции, в Хаммаре (провинция Сконе), обнаружено уникальное неолитическое церемониальное место возрастом около 5500-5000 лет.

На юге Швеции нашли место религиозных собраний древних земледельцев
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Этот объект, включающий в себя древние ограждения, керамические сосуды, кремневые и костяные орудия, а также останки животных, свидетельствует о важной роли религиозных и социальных ритуалов в жизни людей эпохи воронковидных кубков.

Исследование показало, что место использовалось для сезонных собраний, ритуальных пиршеств и жертвоприношений, в том числе животных и керамики, установленных на краю болот.

Комплекс сооружений с диаметром около 50 метров напоминает аналогичные объекты в Сарупе (Дания) и указывает на связь между культурами Северной Европы. Находки включают редкие предметы, такие как рыболовные крючки и кожевенные инструменты, а также следы деревянных конструкций, возможно, троп или причалов. Археологи предполагают, что это место служило не только религиозным, но и ремесленным и социальным центром.

Культура воронковидных кубков, существовавшая в Центральной и Северной Европе между 4300 и 2800 гг. до н. э., знаменует переход к оседлому образу жизни и аграрной экономике.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

Земледе́лие — одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства, основанная на использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, а также соответствующий раздел агрономии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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