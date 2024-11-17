Впервые найдены доказательства семейного бальзамирования во Франции

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Впервые исследователи предоставили биоархеологические доказательства семейного бальзамирования во Франции раннего Нового времени, что позволило по-новому взглянуть на погребальные ритуалы аристократии XVI-XVII веков.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

Останки семьи Комон, найденные в замке Миланд в Дордони, включая мумифицированное тело женщины и фрагменты семи взрослых и пяти детей, показали высокостандартизированные техники бальзамирования.

Археологи выявили сложные методы обработки тел, включая точное снятие кожи до кончиков пальцев. Эти процедуры, соответствующие описаниям французского хирурга Пьера Диониса 1708 года, свидетельствуют о сохранении традиции на протяжении двух столетий. Анализ подтвердил, что бальзамирование служило не для долговременного сохранения тел, а для их демонстрации на похоронах.

Уникальность открытия подчеркивается редкостью множественных бальзамирований внутри одной семьи, ранее известной только по примеру Медичи в Италии.

Уточнения

Бальзами́рование (от др.-греч. βάλσαμον — «бальзам, бальзамин») — метод предотвращения гниения трупов или отдельных органов, применяемый для сохранения тел людей после их смерти, обеззараживания трупов при продолжительной транспортировке и изготовления анатомических экспонатов.



Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

