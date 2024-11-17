Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году

В Дубае стартовало строительство первого порта для аэротакси в Международном аэропорту. Этот объект станет частью инфраструктуры, поддерживающей инновационный транспорт будущего.
Аэротакси разработаны американской компанией Joby Aviation, специализирующейся на создании электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Каждое аэротакси сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 320 км/ч, обеспечивая быструю и экологичную альтернативу наземному транспорту.
Планируется, что аэротакси начнут летать уже к концу 2025 года, связывая ключевые районы Дубая, такие как Пальма-Джумейра и Дубай-Марина.
Воздушное такси — средство общественного транспорта, предназначенное для перевозки пассажиров за определённую плату (таксу) средствами воздушного транспорта.
Дуба́й (араб. دبي [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!