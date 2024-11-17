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Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году

0:48
Наука

В Дубае стартовало строительство первого порта для аэротакси в Международном аэропорту. Этот объект станет частью инфраструктуры, поддерживающей инновационный транспорт будущего.

Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Аэротакси разработаны американской компанией Joby Aviation, специализирующейся на создании электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Каждое аэротакси сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 320 км/ч, обеспечивая быструю и экологичную альтернативу наземному транспорту.

Планируется, что аэротакси начнут летать уже к концу 2025 года, связывая ключевые районы Дубая, такие как Пальма-Джумейра и Дубай-Марина.

Уточнения

Воздушное такси — средство общественного транспорта, предназначенное для перевозки пассажиров за определённую плату (таксу) средствами воздушного транспорта.

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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