Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В Дубае стартовало строительство первого порта для аэротакси в Международном аэропорту. Этот объект станет частью инфраструктуры, поддерживающей инновационный транспорт будущего.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Аэротакси разработаны американской компанией Joby Aviation, специализирующейся на создании электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Каждое аэротакси сможет перевозить до четырех пассажиров на скорости до 320 км/ч, обеспечивая быструю и экологичную альтернативу наземному транспорту.

Планируется, что аэротакси начнут летать уже к концу 2025 года, связывая ключевые районы Дубая, такие как Пальма-Джумейра и Дубай-Марина.

Уточнения

Воздушное такси — средство общественного транспорта, предназначенное для перевозки пассажиров за определённую плату (таксу) средствами воздушного транспорта.



Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

