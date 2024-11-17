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Учёные нашли связь между пестицидами и смертностью от рака простаты

2:35
Наука

Исследование, опубликованное в ноябрьском номере журнала Cancer, связывает почти два десятка пестицидов с повышенным риском развития рака предстательной железы в США. Четыре из них также показали связь с повышенной вероятностью смертельного исхода от этого заболевания.

Учёные нашли связь между пестицидами и смертностью от рака простаты
Фото: Wikimedia Commons by Zeynel Cebeci is licensed under Public domain

Однако, по словам уролога из медицинской школы Стэнфордского университета Джона Лепперта, данные исследования пока не позволяют однозначно утверждать, что именно эти пестициды являются причиной рака. Также остаётся неизвестным, подвергались ли воздействию пестицидов конкретные пациенты, участвовавшие в анализе.

"Это исследование помогает выявить пестициды, которые могут быть связаны с раком предстательной железы, — пояснил Лепперт. — Оно сужает круг факторов, которые требуют дальнейшего изучения".

Рак предстательной железы занимает второе место по распространённости среди онкологических заболеваний в США, но его факторы риска до конца не изучены.

"Географические различия в частоте случаев рака пока остаются не объяснёнными", — добавил Лепперт.

Ранее исследователи уже указывали на связь пестицидов с повышенным риском рака простаты, но предыдущие исследования были ограничены небольшими регионами или узким кругом изучаемых веществ. Лепперт и его команда изучили данные о заболеваемости раком и использовании почти 300 пестицидов в более чем 3100 округах США.

Результаты показали, что в районах с интенсивным использованием 22 конкретных пестицидов вероятность возникновения рака предстательной железы или смерти от него была выше, даже спустя годы после их применения. Связь наблюдалась в двух временных интервалах: с 1997 по 2001 годы (анализ раковых случаев с 2011 по 2015 годы) и с 2002 по 2006 годы (анализ с 2016 по 2020 годы). Этот временной лаг объясняется длительным развитием рака простаты.

Одним из связанных с заболеваемостью веществ оказался широко известный гербицид 2,4-D, часто используемый для уничтожения сорняков.

"Как врач, я надеюсь, что, изучая влияние окружающей среды, мы сможем выявлять рак предстательной железы на ранних стадиях и более эффективно его лечить", — подытожил Лепперт.

Уточнения

Рак предста́тельной железы́ (рак проста́ты, карцино́ма проста́ты, карцино́ма предста́тельной железы́; англ. prostatic cancer, лат. adenocarcinoma prostatica) — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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