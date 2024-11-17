Железный меч с золотой рукоятью найден в захоронении в Китае

Археологи Китая сделали неожиданное открытие в деревне Имэнь провинции Шэньси, изучая скромное захоронение, известное как "Могила бедняка".
Хотя гробница площадью всего три квадратных метра изначально не произвела впечатления, недавние раскопки выявили 225 уникальных артефактов, включая золотые украшения, нефритовые изделия и бронзовые предметы. Эти находки, относящиеся к династии Хань и еще более древнему периоду Чуньцю, стали важным историческим свидетельством.
Особый интерес вызвал железный меч с золотой рукоятью, инкрустированной бирюзой, созданный с изысканным мастерством. Несмотря на его небольшие размеры, ученые предполагают, что он мог использоваться в ритуальных целях. Киноварь, найденная в гробнице, также намекает на высокое положение захороненного, хотя его личность остается неизвестной, сообщает ТАСС.
Находки поднимают вопросы о личности усопшего и причинах сокрытия столь ценных предметов. Захоронение не было разграблено, а артефакты были спрятаны с удивительной тщательностью.
Исследования продолжаются, но уже сейчас находки предоставляют уникальную информацию о культуре и жизни аристократии эпохи Конфуция, подчеркивая высокий уровень древнего ремесленного искусства.
Моги́ла — место захоронения покойного.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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