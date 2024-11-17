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Железный меч с золотой рукоятью найден в захоронении в Китае

1:24
Наука

Археологи Китая сделали неожиданное открытие в деревне Имэнь провинции Шэньси, изучая скромное захоронение, известное как "Могила бедняка".

Железный меч с золотой рукоятью найден в захоронении в Китае
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Хотя гробница площадью всего три квадратных метра изначально не произвела впечатления, недавние раскопки выявили 225 уникальных артефактов, включая золотые украшения, нефритовые изделия и бронзовые предметы. Эти находки, относящиеся к династии Хань и еще более древнему периоду Чуньцю, стали важным историческим свидетельством.

Особый интерес вызвал железный меч с золотой рукоятью, инкрустированной бирюзой, созданный с изысканным мастерством. Несмотря на его небольшие размеры, ученые предполагают, что он мог использоваться в ритуальных целях. Киноварь, найденная в гробнице, также намекает на высокое положение захороненного, хотя его личность остается неизвестной, сообщает ТАСС.

Находки поднимают вопросы о личности усопшего и причинах сокрытия столь ценных предметов. Захоронение не было разграблено, а артефакты были спрятаны с удивительной тщательностью.

Исследования продолжаются, но уже сейчас находки предоставляют уникальную информацию о культуре и жизни аристократии эпохи Конфуция, подчеркивая высокий уровень древнего ремесленного искусства.

Уточнения

Моги́ла — место захоронения покойного.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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