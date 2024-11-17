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Яркий свет фар - прихоть производителей автомобилей, от которой страдает вся экосистема

3:07
Наука

Учёные из Эксетерского университета провели исследование, в ходе которого изучили влияние автомобильных фар на мотыльков. В эксперименте насекомых подвергали воздействию коротких вспышек света, имитирующих светодиодные фары современных автомобилей, и наблюдали за их поведением. 

Яркий свет фар - прихоть производителей автомобилей, от которой страдает вся экосистема
Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain

Результаты показали, что «холодные» белые светодиоды с люминофорным покрытием оказывают негативное воздействие на мотыльков. Насекомые, столкнувшиеся с таким светом, на 80% чаще демонстрировали беспорядочный полёт или летели прямо к источнику света. Такие отклонения наблюдались в 25 раз чаще по сравнению с контрольной группой, не подвергшейся воздействию света.

Мотыльки играют важную роль в экосистеме, выступая опылителями, вредителями и источником пищи для других животных. Однако численность их популяции стремительно сокращается.

Световое загрязнение, особенно от уличных фонарей, уже давно считается одной из главных причин этого снижения. Теперь исследователи обратили внимание на интенсивные световые импульсы автомобильных фар, которые могут оказывать ещё более разрушительное воздействие, особенно в сельских и заповедных зонах с минимальным искусственным освещением.

Доцент Джолион Трошианко из Центра экологии и охраны природы в Эксетере отметил: «У людей зрачки адаптируются к яркому свету за доли секунды, а у насекомых этот процесс может занимать десятки минут. Это делает их крайне уязвимыми. Беспорядочный полёт из-за автомобильных фар не только увеличивает риск гибели от столкновений, но и расходует энергию, лишая мотыльков возможности питаться и искать пару. Это также делает их более заметными для хищников, таких как летучие мыши».

Исследователи выпустили 428 мотыльков 64 видов после короткого воздействия света разных типов. Светодиоды с люминофорным покрытием вызвали наиболее негативные реакции, заставляя насекомых лететь на свет или кружить на месте, что необычно для ночных насекомых. RGB-светодиоды, имеющие белый цвет, воспринимаемый человеческим глазом, оказались значительно менее вредными.

«Простая замена холодных светодиодов на более тёплые варианты может значительно снизить их воздействие на мотыльков и, соответственно, на экосистему», — подчеркнула Мадлен Фабусова, проводившая исследование в рамках магистерской диссертации.

Профессор Кевин Гастон из Института окружающей среды и устойчивого развития отметил, что тенденция к использованию ярких и голубоватых фар обусловлена предпочтениями производителей автомобилей, а не требованиями безопасности. «Производители, потребители и политики могут внести несложные изменения, чтобы снизить ущерб, наносимый природе».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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