Ученые узнали, что на самом деле чувствуют животные

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Впервые исследователи поведенческих наук проанализировали современные взгляды коллег на эмоции и сознание животных, открывая уникальное окно в их научные представления.

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По словам Марселы Бенитес, доцента антропологии Университета Эмори, такое исследование важно, чтобы в будущем проследить эволюцию научных взглядов.

Опрос 100 специалистов показал, что подавляющее большинство приписывает эмоции не человекообразным приматам (98%), другим млекопитающим (89%), птицам (78%) и даже некоторым беспозвоночным.

Интересно, что 89% респондентов считают антропоморфизм, то есть наделение животных человеческими качествами, проблемой, но только 49% считают его реальной угрозой.

Традиционно философы спорили, могут ли животные испытывать эмоции.

Если Аристотель считал, что животные переживают те же чувства, что и люди, то Декарт утверждал, что они лишены сознания.

В 19 веке Дарвин описал эмоции животных как очевидные, но в середине 20 века ученые отвергали эту идею из-за невозможности её измерения.

Работы Франса де Вааля стали переломным моментом. Его исследования и популярные книги, такие как "Последнее объятие мамы", изменили восприятие темы как в науке, так и в обществе.

Современные ученые, продолжают изучение эмоций животных. Например, Бенитес исследует социальные связи у капуцинов, считая, что эмоции играют ключевую роль в их кооперативном поведении.

Новые технологии, такие как искусственный интеллект и распознавание лиц, помогают изучать, как животные взаимодействуют и принимают решения в естественной среде.

Несмотря на сложности, исследования этой области помогают лучше понять, в чем заключается уникальность человеческих эмоций, связывая их эволюцию с внутренним миром животных.

Уточнения

Францискус Бернардус Мария (Франс, Франц) де Вааль (Ваал) (29 октября 1948, Хертогенбос, Северный Брабант, Нидерланды — 14 марта 2024, Атланта, Джорджия, США) — нидерландский приматолог и этолог. Профессор поведения приматов кафедры психологии Университета Эмори.

