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Вода на Марсе: китайский марсоход подтвердил ключевую гипотезу

Наука

Сегодня на Марсе начинается 38-й Новый год, отсчёт которого ведётся с 1956 года. Этот год ознаменован новыми данными, полученными от китайского марсохода "Чжужун".

Вода на Марсе: китайский марсоход подтвердил ключевую гипотезу
Фото: NASA is licensed under public domain

Он обнаружил признаки древнего океана, существовавшего миллиарды лет назад. Марсоход, работающий на равнине Утопия с 2021 года, собрал данные о геологии региона.

Ученые из Гонконгского политехнического университета под руководством Бо Ву нашли подтверждения гипотезы о том, что северное полушарие Марса когда-то было покрыто водой.

Среди ключевых находок — осадочные каналы, грязевые вулканы и слоистые отложения, связанные с водой.

Данные показывают, что около 3,68 миллиарда лет назад на Марсе существовал океан, который позже замёрз на десятки тысяч лет, а затем окончательно исчез через 260 миллионов лет.

Однако не все исследователи согласны с такими выводами, указывая на эрозию, которая могла уничтожить большинство следов.

Океан и следы воды на Марсе — важный аспект для изучения возможности существования жизни на Красной планете.

Несмотря на значительный объём испарившейся воды, ученые считают, что часть её могла уйти под поверхность, скопившись в трещинах и порах.

Дальнейший прогресс в изучении Марса ожидается к 2031 году, когда на Землю планируется доставить образцы грунта.

Китайская миссия "Тяньвэнь-3" должна вернуть до 500 граммов марсианского материала, что значительно ускорит исследования в сравнении с проектом NASA и Европейского космического агентства, чьи сроки сдвинулись до 2040 года.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы, названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу, из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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