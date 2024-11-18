Кто на самом деле написал Библию

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Авторство текстов – важный вопрос, особенно когда речь идет о таких священных книгах, как Библия.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

Традиционный взгляд приписывает её написание Богу, однако учёные давно задаются более глубокими вопросами, пытаясь понять, кто именно стоял за созданием текстов и как они появились.

Уильям Шнидевинд, автор книги об этом, предлагает взглянуть на проблему с неожиданной стороны: через историю древнееврейской письменности.

Шнидевинд сосредотачивается на Ветхом Завете, написанном на древнееврейском языке. Интересно, что почти ни в одной из этих книг не указаны авторы.

Причина проста: книги того времени не создавались индивидуально, а были результатом работы сообществ переписчиков.

Писцы не только передавали тексты, но и собирали устные предания, фиксировали их на письме и редактировали. Это был сложный коллективный процесс.

В начале письменность в древнем Израиле была делом редким, применявшимся в основном при дворе: для ведения записей, списков и хроник.

Однако всё изменилось в VIII веке до н. э., когда Ассирия захватила Северное царство. Поток грамотных беженцев на юг, в Иудею, привёл к развитию литературной культуры.

Шнидевинд убеждён, что именно эти сообщества переписчиков заложили основу для создания многих текстов, которые позже стали частью Библии.

Позже, в V веке до н. э., после вавилонского пленения, ключевая роль в сохранении и систематизации этих текстов перешла к священникам.

Примечательно, что даже те тексты, которые могли быть написаны конкретными людьми, как, например, книга Иезекииля, скорее всего, включали коллективный вклад.

Главный вывод Шнидевинда: тексты Библии — это не результат творчества одного автора, а сложный и длительный процесс работы сообществ, направленный на сохранение и передачу культурного наследия.

Этот подход, предполагающий "антологический импульс", объясняет, почему в Ветхий Завет вошли столь разнообразные материалы.

Там нет избирательности, присущей Новому Завету, что делает Ветхий Завет уникальным культурным явлением.

Этот взгляд на авторство может изменить восприятие Библии и её контекста, предлагая увидеть в ней не только священный текст, но и отражение исторических процессов.

Уточнения

Ве́тхий Заве́т — первая, древнейшая из двух (наряду с Новым Заветом) частей христианской Библии, состоящая из книг Танаха, Ветхий Завет во всех христианских конфессиях входят все книги Танаха, являющегося общим священным текстом иудаизма и христианства.



Книга пророка Иезекииля (ивр. סֵפֶר יְחֶזְקֵאל‎) — книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В еврейской Библии помещается в разделе Невиим (Пророки), охваченное время: 593—571 года до н. э. (Первый Храм, вавилонское пленение).



