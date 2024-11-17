Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни в коем случае не ешьте эти продукты, если у вас акне
Как вырастить идеальную цветную капусту в открытом грунте
Почему замороженная хурма лучше свежей: рекомендации специалистов
Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле
Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей
Россия уменьшила закупки одежды и товаров широкого потребления из Турции
Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола
Что не так с поводками-рулетками и почему их стоит избегать
Как сделать глаза ярче с помощью макияжа

Метеорный поток Леониды: звездопад 17–18 ноября 2024 года

Наука

В ноябре 2024 года россияне смогут стать свидетелями одного из самых ярких астрономических явлений — метеорного потока Леониды. Его пик приходится на ночь с 17 на 18 ноября, когда интенсивность звездопада достигнет 15-20 метеоров в час.

Метеорный поток Леониды: звездопад 17–18 ноября 2024 года
Фото: Wikimedia Commons by Navicore is licensed under Public domain

Леониды — ежегодное явление, при котором метеоры пролетают по небу со скоростью 71 км/с, оставляя за собой яркие световые следы, которые могут сохраняться несколько минут. Этот поток знаменит своей яркостью и интенсивностью: за пределами города и вдали от яркого света звезды падают, словно сверкающие искры.

Родителем Леонид считается комета Темпеля — Туттля, открытая в 1865 году астрономом Эрнстом Темпелем. Именно она породила метеоритный шторм 1833 года, когда за час наблюдали до 100 тысяч метеоров. Это событие не только удивило современников, но и подтолкнуло астрономов к пересмотру своих теорий о природе метеоров.

Комета совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 33 года, что делает звездопады особенно яркими в определённые периоды. Последний метеорный шторм Леонид случился в 1999 году, а следующий ожидается в 2033 году, когда плотность метеоров достигнет 400 в час.

В 2024 году активность Леонид будет продолжаться весь ноябрь: первые метеоры появятся на небе 6 ноября, а последние — 30 ноября. Интенсивность потока может временно увеличиться 20 ноября, но точное количество видимых метеоров в этот день пока не предсказано.

Лучшие условия для наблюдения — за городом, вдали от источников света. Чтобы свет Луны не мешал, лучше выбрать место, где её можно частично закрыть деревьями или другими объектами. Оптимальное время для наблюдения — до того, как Луна поднимется над горизонтом.

Уточнения

Леони́ды — метеорный поток с радиантом в созвездии Льва (R. A. = 153°, Decl. = +22°), действующий с 14 по 21 ноября. Знаменит сильными метеорными дождями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Авто
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей Аудио 
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Авто
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Сводка с фронта: утренняя воскресная дискотека на Украине, Трамп обвинит Зеленского в отказе от переговоров Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Последние материалы
Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле
Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей
Россия уменьшила закупки одежды и товаров широкого потребления из Турции
Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола
Что не так с поводками-рулетками и почему их стоит избегать
Как сделать глаза ярче с помощью макияжа
Как пластик изменил мир и стал экологической проблемой
Почему картофель трескается в земле и как это предотвратить
Нарушения в конструкции авто: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Как выбрать выгодную ипотечную программу в условиях меняющихся ставок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.