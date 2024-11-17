Метеорный поток Леониды: звездопад 17–18 ноября 2024 года

В ноябре 2024 года россияне смогут стать свидетелями одного из самых ярких астрономических явлений — метеорного потока Леониды. Его пик приходится на ночь с 17 на 18 ноября, когда интенсивность звездопада достигнет 15-20 метеоров в час.

Фото: Wikimedia Commons by Navicore is licensed under Public domain

Леониды — ежегодное явление, при котором метеоры пролетают по небу со скоростью 71 км/с, оставляя за собой яркие световые следы, которые могут сохраняться несколько минут. Этот поток знаменит своей яркостью и интенсивностью: за пределами города и вдали от яркого света звезды падают, словно сверкающие искры.

Родителем Леонид считается комета Темпеля — Туттля, открытая в 1865 году астрономом Эрнстом Темпелем. Именно она породила метеоритный шторм 1833 года, когда за час наблюдали до 100 тысяч метеоров. Это событие не только удивило современников, но и подтолкнуло астрономов к пересмотру своих теорий о природе метеоров.

Комета совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 33 года, что делает звездопады особенно яркими в определённые периоды. Последний метеорный шторм Леонид случился в 1999 году, а следующий ожидается в 2033 году, когда плотность метеоров достигнет 400 в час.

В 2024 году активность Леонид будет продолжаться весь ноябрь: первые метеоры появятся на небе 6 ноября, а последние — 30 ноября. Интенсивность потока может временно увеличиться 20 ноября, но точное количество видимых метеоров в этот день пока не предсказано.

Лучшие условия для наблюдения — за городом, вдали от источников света. Чтобы свет Луны не мешал, лучше выбрать место, где её можно частично закрыть деревьями или другими объектами. Оптимальное время для наблюдения — до того, как Луна поднимется над горизонтом.

Уточнения

Леони́ды — метеорный поток с радиантом в созвездии Льва (R. A. = 153°, Decl. = +22°), действующий с 14 по 21 ноября. Знаменит сильными метеорными дождями.

