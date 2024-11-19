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Космический телескоп "Хаббл" нашел следы столкновения галактик

1:54
Наука

На расстоянии 163 000 световых лет от Земли, под галактической плоскостью Млечного Пути, находится Большое Магелланово Облако (БМО), считающееся спутником нашей галактики. Однако некоторые ученые полагают, что БМО не вращается вокруг Млечного Пути, а лишь пересекает его.

Космический телескоп "Хаббл" нашел следы столкновения галактик
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Согласно этой теории, недавно БМО сблизилось с Млечным Путем, что привело к утрате большей части его сферического газового гало. Космический телескоп "Хаббл" впервые смог измерить размеры гало Большого Магелланова Облака, установив его диаметр в 50 000 световых лет.

Это почти в 10 раз меньше, чем у других галактик той же массы. Такая компактность подтверждает, что БМО пережило столкновение с Млечным Путем.

Исследование, проведенное под руководством Научного института космического телескопа (STScI), базировалось на ультрафиолетовых данных, собранных из Архива космических телескопов в Балтиморе. Ученые анализировали гало БМО, используя фоновый свет от 28 квазаров — ярчайших активных ядер галактик, питающихся сверхмассивными черными дырами.

Результаты показали, что гало БМО, масса которого составляет около 10% от массы Млечного Пути, заметно меньше ожидаемого. Это указывает на интенсивное гравитационное взаимодействие, а не простое орбитальное движение. Срыв давления в ходе столкновения с гало Млечного Пути смел большую часть газа, оставив за БМО хвост, напоминающий кометный.

Это открытие, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, подчеркивает уникальную историю выживания Большого Магелланова Облака в условиях гравитационного взаимодействия с нашей галактикой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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