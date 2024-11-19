Как ночные кошмары связаны с деменцией: открытие учёных

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Birmingham City Hospital, выявило тревожную связь между частыми пугающими снами и повышенным риском когнитивного снижения у людей среднего возраста, а также развитием деменции в старшем возрасте. Результаты, опубликованные в журнале The Lancet, показали, что ночные кошмары могут быть ранним признаком проблем с памятью и мышлением.

Фото: Pixabay by Ponschke, PDM

В исследовании приняли участие 605 человек среднего возраста (средний возраст — 50 лет), у которых на начальном этапе не наблюдалось когнитивных нарушений, и 2600 пожилых участников (средний возраст — 83 года), принимавших участие в двух крупных исследованиях, посвященных остеопорозу. За состоянием здоровья всех участников следили на протяжении 7–13 лет.

Частоту пугающих снов оценивали с помощью анкетирования, проведенного в начале исследования.

Результаты показали, что у людей среднего возраста, регулярно видевших пугающие сны, риск когнитивных нарушений был в 4 раза выше, чем у тех, кто с такими снами не сталкивался. Среди пожилых участников риск развития деменции увеличивался в 2,2 раза.

Интересно, что эта связь оказалась значимой только для мужчин. Женщины, по данным исследования, были менее подвержены риску когнитивных проблем, связанному с частыми ночными кошмарами.

Исследователи подчеркивают, что ночные кошмары могут быть важным сигналом ухудшения когнитивного здоровья. Простые вопросы о качестве сна способны помочь врачам выявлять группы риска и разрабатывать стратегии профилактики деменции.

Мониторинг сна, особенно у мужчин среднего и пожилого возраста, может стать ключевым шагом в ранней диагностике когнитивных нарушений.

Уточнения

Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher "давить" и mare "ночное привидение") — тревожное, пугающее, страшное сновидение.

