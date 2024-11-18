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Открытие подводного гиганта: коралл, которого никто не замечал 500 лет

1:34
Наука

Американские океанографы из исследовательской программы Pristine Seas телесети National Geographic (NatGeo) обнаружили самый большой коралл, когда-либо описанный наукой. Этот гигантский организм расположен в юго-западной части Тихого океана, вблизи Соломоновых островов. Детали открытия опубликованы на сайте National Geographic.

Открытие подводного гиганта: коралл, которого никто не замечал 500 лет
Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries, CC BY 2.0

Коралл был идентифицирован как Pavona clavus и представляет собой автономную структуру, что отличает его от привычных разветвленных сетей коралловых рифов. Его размеры впечатляют: 34 метра в ширину, 32 метра в длину и 5,5 метра в высоту — площадь, сопоставимая с двумя баскетбольными площадками. Этот объект даже можно увидеть из космоса.

Возраст находки ученые оценивают в 300-500 лет. Удивительно, но гигантский коралл оставался незамеченным до недавнего времени, и даже местные жители не знали о его существовании.

Обнаружение Pavona clavus стало возможным в ходе экспедиции на судне "Арго", когда ученые изучали состояние океана. Первоначально структура была принята за обломки кораблекрушения, однако дальнейший осмотр выявил живую экосистему.

Исследователи подчеркнули, что находка является важным напоминанием о необходимости защиты морской среды. Тепловой стресс, вызванный потеплением океана, представляет серьезную угрозу для кораллов, таких как этот уникальный экземпляр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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