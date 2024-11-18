Открытие ранней Вселенной: звезды рождаются быстрее, чем мы думали

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа астрономов из Великобритании и Швейцарии обнаружила три гигантские галактики возрастом более 12,8 миллиарда лет. Их размеры и возраст стали вызовом для существующих моделей формирования галактик. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, CC BY 4.0

Открытие было сделано с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб". Ученые окрестили эти структуры "красными монстрами" из-за их огромных масштабов и характерного красноватого свечения.

По словам исследователей, эти галактики формировались с удивительной скоростью, которая противоречит текущим представлениям об эволюции галактических систем. Ученые полагают, что они появились в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Традиционно считается, что галактики формируются внутри гигантских гало темной материи, которая своей гравитацией притягивает газ и пыль, сжимая их и способствуя образованию звезд. Этот процесс обычно считается неэффективным: лишь 20% газа превращается в звезды.

Однако исследование "красных монстров" изменило этот взгляд. Ученые установили, что около 80% газа в этих галактиках стало звездами, что говорит о значительно большей эффективности процесса звездообразования в ранней Вселенной.

"Наши данные показывают, что галактики на заре Вселенной могли формировать звезды гораздо быстрее, чем мы ожидали", — заявили исследователи.