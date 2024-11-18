Открытие ранней Вселенной: звезды рождаются быстрее, чем мы думали

Международная группа астрономов из Великобритании и Швейцарии обнаружила три гигантские галактики возрастом более 12,8 миллиарда лет. Их размеры и возраст стали вызовом для существующих моделей формирования галактик. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Открытие было сделано с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб". Ученые окрестили эти структуры "красными монстрами" из-за их огромных масштабов и характерного красноватого свечения.
По словам исследователей, эти галактики формировались с удивительной скоростью, которая противоречит текущим представлениям об эволюции галактических систем. Ученые полагают, что они появились в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.
Традиционно считается, что галактики формируются внутри гигантских гало темной материи, которая своей гравитацией притягивает газ и пыль, сжимая их и способствуя образованию звезд. Этот процесс обычно считается неэффективным: лишь 20% газа превращается в звезды.
Однако исследование "красных монстров" изменило этот взгляд. Ученые установили, что около 80% газа в этих галактиках стало звездами, что говорит о значительно большей эффективности процесса звездообразования в ранней Вселенной.
"Наши данные показывают, что галактики на заре Вселенной могли формировать звезды гораздо быстрее, чем мы ожидали", — заявили исследователи.
Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?