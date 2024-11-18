Почему магнитный полюс "спешит" к России и как это влияет на планету

Северный магнитный полюс, стремительно приближавшийся к территории России последние десятилетия, замедлил свой дрейф. Сейчас его скорость составляет 25 километров в год. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на эксперта по глобальному геомагнитному полю из Британской геологической службы (BGS) Уильяма Брауна.
"На протяжении столетий магнитный полюс двигался вдоль северного побережья Канады. В 1990-х годах он пересек Северный Ледовитый океан, а затем ускорился и направился в сторону Сибири", — рассказал Браун.
Причину такого движения ученый объяснил сложными и непредсказуемыми процессами внутри Земли.
"Это связано с хаотическими колебаниями в перемешивании расплавленного железа, которое составляет значительную часть внешнего ядра нашей планеты", — уточнил он.
Однако, по его словам, предсказать, какие изменения принесет эта аномалия, крайне сложно, несмотря на возможность её наблюдения.
Издание Independent также напоминает, что в северном полушарии компас указывает на Северный магнитный полюс, положение которого изменяется из-за изменений магнитных полей Земли. При этом полюс отличается от географического Северного полюса, также называемого истинным севером, который остается неподвижным на пересечении всех линий долготы.
Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.
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