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Почему магнитный полюс "спешит" к России и как это влияет на планету

1:27
Наука

Северный магнитный полюс, стремительно приближавшийся к территории России последние десятилетия, замедлил свой дрейф. Сейчас его скорость составляет 25 километров в год. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на эксперта по глобальному геомагнитному полю из Британской геологической службы (BGS) Уильяма Брауна.

Почему магнитный полюс "спешит" к России и как это влияет на планету
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

"На протяжении столетий магнитный полюс двигался вдоль северного побережья Канады. В 1990-х годах он пересек Северный Ледовитый океан, а затем ускорился и направился в сторону Сибири", — рассказал Браун.

Причину такого движения ученый объяснил сложными и непредсказуемыми процессами внутри Земли.

"Это связано с хаотическими колебаниями в перемешивании расплавленного железа, которое составляет значительную часть внешнего ядра нашей планеты", — уточнил он.

Однако, по его словам, предсказать, какие изменения принесет эта аномалия, крайне сложно, несмотря на возможность её наблюдения.

Издание Independent также напоминает, что в северном полушарии компас указывает на Северный магнитный полюс, положение которого изменяется из-за изменений магнитных полей Земли. При этом полюс отличается от географического Северного полюса, также называемого истинным севером, который остается неподвижным на пересечении всех линий долготы.

Уточнения

Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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