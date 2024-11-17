Древние люди использовали огонь для изменения облика Земли

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Более 41 000 лет назад первые люди пересекли сухопутный мост, соединявший материковую Австралию и Тасманию (Лутрувиту), и начали использовать огонь для преобразования ландшафта.

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Недавнее исследование, проведённое на основе анализа осадочных кернов, показало резкий рост пожаров около 41 600 лет назад, совпавший с миграцией людей на остров. Данные свидетельствуют, что огонь использовался для создания открытых пространств, стимулирования роста съедобных растений и привлечения животных для охоты.

Учёные, включая Саймона Хаберле и Мэтью Аделея, пришли к выводу, что климатические изменения не могли быть причиной столь масштабных пожаров. Вместо этого их связывают с деятельностью человека. Огонь изменил экосистему: густые кипарисовые леса уступили место огнеустойчивым эвкалиптам и травам.

Эти выводы подчеркивают важность культурного сжигания, традиция которого сохранялась среди аборигенов Лутрувиты на протяжении тысячелетий. Исследования подтверждают устные традиции коренных жителей и становятся важным аргументом для возрождения этой практики, чтобы справляться с современными пожарами. Ученые и аборигены считают, что возвращение к культурному выжиганию поможет уменьшить разрушительные последствия природных пожаров.

Уточнения

Ого́нь — интенсивный процесс окисления (горение), сопровождающийся излучением в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии.



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

