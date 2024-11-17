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Учёные раскрыли главную ошибку древних римлян 1500 лет назад

1:11
Наука

Ученые раскрыли причины упадка Восточной Римской империи 1500 лет назад, связав это с персидской войной и разрушением ключевых торговых путей.

Учёные раскрыли главную ошибку древних римлян 1500 лет назад
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson

Исследование показало, что упадок экономики начался после перебоев в торговле, а также вследствие последовавшего исламского завоевания. Анализ затонувших кораблей Средиземноморья и керамических изделий подтвердил, что Римская империя еще процветала в VI веке, но ко второй половине VII века торговая активность резко сократилась. Это привело к экономическим трудностям, демографическому спаду и территориальным потерям.

Ранее считалось, что причиной упадка стала чума или климатические изменения, однако новые данные опровергают это. Ученые подчеркнули, что климатический кризис VI века мало затронул римлян, а основным фактором стала война за контроль над стратегическими территориями и торговыми маршрутами. Они также предостерегают от преувеличения роли климатических изменений в истории, чтобы избежать неверных аналогий с современным изменением климата.

Уточнения

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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