Учёные раскрыли главную ошибку древних римлян 1500 лет назад

Ученые раскрыли причины упадка Восточной Римской империи 1500 лет назад, связав это с персидской войной и разрушением ключевых торговых путей.
Исследование показало, что упадок экономики начался после перебоев в торговле, а также вследствие последовавшего исламского завоевания. Анализ затонувших кораблей Средиземноморья и керамических изделий подтвердил, что Римская империя еще процветала в VI веке, но ко второй половине VII века торговая активность резко сократилась. Это привело к экономическим трудностям, демографическому спаду и территориальным потерям.
Ранее считалось, что причиной упадка стала чума или климатические изменения, однако новые данные опровергают это. Ученые подчеркнули, что климатический кризис VI века мало затронул римлян, а основным фактором стала война за контроль над стратегическими территориями и торговыми маршрутами. Они также предостерегают от преувеличения роли климатических изменений в истории, чтобы избежать неверных аналогий с современным изменением климата.
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