Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спасти гортензию от мороза: проверенные методы укрытия
Водительские права с 16 лет: шанс для экономики или риск для дорог
От завтрака до опции Всё включено: какие типы питания доступны в отелях?
Капуста, тушенная с мясом и грибами — вкусный и сытный ужин для всей семьи
Почему водители пинают колёса перед поездкой
Изношенная ванна? Создайте шикарный пруд с минимальными затратами!
В Москве проверили консервы на наличие личинок паразитов
Как открытое окно при включённом отоплении влияет на платёжку за ЖКХ? Мнение эксперта
Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки

Земля потеряла 1200 кубических километров пресной воды за 8 лет

1:25
Наука

Международная группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции обнаружила значительное сокращение пресной воды на Земле с 2014 года, что, возможно, свидетельствует о переходе планеты к устойчивой сухой фазе.

Земля потеряла 1200 кубических километров пресной воды за 8 лет
Фото: pxhere

Исследование, основанное на спутниковых данных GRACE NASA за 2015-2023 годы, показало, что средний объем пресной воды, включая реки, озера и подземные источники, уменьшился на 1200 кубических километров по сравнению с периодом 2002-2014 годов.

Сокращение водных ресурсов связано с глобальными климатическими изменениями. Засухи, начавшиеся в Бразилии, охватили другие континенты, а масштабное явление Эль-Ниньо 2014-2016 годов привело к сдвигам в атмосферных струйных течениях, что изменило осадки и погодные условия. Несмотря на окончание Эль-Ниньо, водный баланс не восстановился.

Доклад ООН 2024 года подчеркивает, что нехватка воды вызывает социально-экономические последствия: угрозы голода, болезней и конфликтов. Кроме того, изменения климата, включая потепление, могут усугубить истощение запасов пресной воды.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Пре́сная вода́ — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли содержатся в минимальных количествах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Как правильно пересаживать антуриум
Садоводство, цветоводство
Как правильно пересаживать антуриум Аудио 
Когда проезд под "кирпич" не лишает прав: что нужно знать водителям
Авто
Когда проезд под "кирпич" не лишает прав: что нужно знать водителям Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Последние материалы
Изношенная ванна? Создайте шикарный пруд с минимальными затратами!
В Москве проверили консервы на наличие личинок паразитов
Как открытое окно при включённом отоплении влияет на платёжку за ЖКХ? Мнение эксперта
Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки
Понимание кошек: какие черты характера могут оттолкнуть вашего питомца?
Стали известны результаты опроса о том, в каком возрасте у россиян появилось первое авто
Голубика в саду: как добиться рекордного урожая
41 миллиард евро ВВП Германии под угрозой из-за торговой политики Трампа
Уникальный сосуд рассказал учёным о магии ритуалов Древнего Египта
Джиган понял, что Оксана ему послана Богом и вымолил прощение сумками Birkin
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.