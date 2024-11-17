Земля потеряла 1200 кубических километров пресной воды за 8 лет

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции обнаружила значительное сокращение пресной воды на Земле с 2014 года, что, возможно, свидетельствует о переходе планеты к устойчивой сухой фазе.

Фото: pxhere

Исследование, основанное на спутниковых данных GRACE NASA за 2015-2023 годы, показало, что средний объем пресной воды, включая реки, озера и подземные источники, уменьшился на 1200 кубических километров по сравнению с периодом 2002-2014 годов.

Сокращение водных ресурсов связано с глобальными климатическими изменениями. Засухи, начавшиеся в Бразилии, охватили другие континенты, а масштабное явление Эль-Ниньо 2014-2016 годов привело к сдвигам в атмосферных струйных течениях, что изменило осадки и погодные условия. Несмотря на окончание Эль-Ниньо, водный баланс не восстановился.

Доклад ООН 2024 года подчеркивает, что нехватка воды вызывает социально-экономические последствия: угрозы голода, болезней и конфликтов. Кроме того, изменения климата, включая потепление, могут усугубить истощение запасов пресной воды.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.



Пре́сная вода́ — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли содержатся в минимальных количествах.

