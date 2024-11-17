Уникальный сосуд рассказал учёным о магии ритуалов Древнего Египта

Международная группа археологов из США и Италии впервые нашла материальное подтверждение использования галлюциногенов в религиозных ритуалах Древнего Египта.
Открытие было сделано благодаря анализу содержимого древнего глиняного сосуда, хранящегося в Художественном музее Тампы с 1984 года.
Сосуд, украшенный изображением Беса — египетского божества-хранителя, почитавшегося за защиту и плодородие, содержал смесь психотропных веществ, телесных жидкостей и алкоголя. Анализ выявил полный химический состав смеси, в которой использовались растения с психоактивными и лечебными свойствами.
Напиток, приправленный медом, кунжутом, кедровыми орешками и виноградом, предназначался для ритуалов, связанных с мифом о плодородии, и помогал участникам обряда достичь транса.
Археологи предполагают, что ритуал служил для подтверждения успешной беременности, а использование таких составов подчеркивает глубокую связь древнеегипетской культуры с мифологией и символизмом.
Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.
Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.
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