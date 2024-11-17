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Уникальный сосуд рассказал учёным о магии ритуалов Древнего Египта

1:09
Наука

Международная группа археологов из США и Италии впервые нашла материальное подтверждение использования галлюциногенов в религиозных ритуалах Древнего Египта.

Уникальный сосуд рассказал учёным о магии ритуалов Древнего Египта
Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, CC BY-SA 4.0

Открытие было сделано благодаря анализу содержимого древнего глиняного сосуда, хранящегося в Художественном музее Тампы с 1984 года.

Сосуд, украшенный изображением Беса — египетского божества-хранителя, почитавшегося за защиту и плодородие, содержал смесь психотропных веществ, телесных жидкостей и алкоголя. Анализ выявил полный химический состав смеси, в которой использовались растения с психоактивными и лечебными свойствами.

Напиток, приправленный медом, кунжутом, кедровыми орешками и виноградом, предназначался для ритуалов, связанных с мифом о плодородии, и помогал участникам обряда достичь транса.

Археологи предполагают, что ритуал служил для подтверждения успешной беременности, а использование таких составов подчеркивает глубокую связь древнеегипетской культуры с мифологией и символизмом.

Уточнения

Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.

Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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