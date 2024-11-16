Замороженную мумию саблезубого котёнка обнаружили в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии были обнаружены останки саблезубого котёнка, сообщает журнал Scientific Reports.

Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0

В 2020 году исследователи нашли необычно хорошо сохранившуюся замороженную тушу детёныша крупного хищника на северо-востоке Якутии. Мех, кости и внутренние органы сохранились в хорошем состоянии. После изучения мумии учёные определили, что она принадлежит молодой особи саблезубой кошки (Homotherium latidens), возраст которой превышает 35 тысяч лет.

Котёнок имеет необычную форму морды с большим ртом и маленькими ушами. Его передние лапы удлинены, шерсть тёмного цвета, а шейный отдел особенно массивный. Учёные считают, что котёнок прожил всего три недели после рождения.

Обнаруженная мумия предоставляет важные сведения о внешнем виде саблезубых кошек, которые вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Это первая находка данного вида в Сибири, тогда как чаще такие останки встречаются в Северной Америке.

Уточнения

Естественная мумификация - в ряде случаев тела умерших, находящиеся в условиях окружающей среды, препятствующих гниению (сухость, мороз, высокое содержание солей и т. п.), мумифицируются естественным образом.



Гомотерии (лат. Homotherium) — род вымерших саблезубых кошек, обитавших в Евразии, Африке и Северной Америке со среднего плиоцена (3—3,5 млн лет назад) до конца позднего плейстоцена (10 тыс. лет назад).

