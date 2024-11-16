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Что связывает древних японцев с ожирением в современном мире?

2:37
Наука

Новое исследование показало, что генетическое наследие охотников-собирателей эпохи Дзёмон связано с повышенным индексом массы тела (ИМТ) у современных японцев. Это подчёркивает влияние древних предков на здоровье людей сегодня.

Что связывает древних японцев с ожирением в современном мире?
Фото: Wikimedia Commons by Gabriel Synnaeve is licensed under Public domain

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подтверждает "трёхчастную модель происхождения" японского населения. Она включает генетический вклад охотников-собирателей Дзёмон, земледельцев из Северо-Восточной Азии и мигрантов из Восточной Азии.

Учёные проанализировали генетические данные более 250 000 участников, включая 170 000 человек из Японского биобанка, древние геномы Японии и Евразии, а также данные жителей Восточной Азии из Британского биобанка. Они изучили влияние генетического происхождения Дзёмон на 80 характеристик, включая рост и ИМТ, с учётом географических и генетических факторов.

Оказалось, что в среднем 12,5% генома японцев связано с дзёмонским наследием. Эта часть генетического кода коррелирует с повышенным ИМТ, что подтверждается данными других восточноазиатских популяций. Исследование открывает новые перспективы в понимании факторов, влияющих на здоровье.

Доцент медицинского факультета Тринити-колледжа в Дублине и ведущий автор работы Сигэки Накагоме отметил: "Наши результаты показывают, что древние охотники-собиратели оказали значительное влияние на ИМТ современных популяций. Это открытие подчеркивает важность изучения прошлого для понимания современных проблем здравоохранения".

Традиционная модель происхождения японцев включала двух предков: охотников-собирателей Дзёмон и земледельцев из Северо-Восточной Азии. Однако новое исследование поддерживает трёхчастную модель, добавляя мигрантов из Восточной Азии периода Кофун (около 1700 лет назад). Анализ также выявил различия в доле дзёмонской примеси между регионами, что отражает разнообразие генетического наследия на Японском архипелаге.

Профессор Накагоме подчеркнул: "Древняя геномика активно развивается, и будущие исследования помогут понять, как наше прошлое формирует современные генетические и фенотипические вариации. Эти данные важны не только для японцев, но и для других популяций по всему миру".

Уточнения

Пери́од Дзёмо́н (яп. 縄文時代 дзё:мон дзидай, букв. «эпоха верёвочного орнамента») — период японской истории с 13 000 года до н. э. по 300 год до н. э., во время которого Япония была населена охотниками-собирателями и ранними сельскохозяйственными сообществами, объединяющим признаком которых являлась культура Дзёмон.

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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