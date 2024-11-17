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Учёные доказали возможность путешествий во времени без парадоксов

1:26
Наука

Физики утверждают, что путешествия во времени теоретически возможны без создания парадоксов.

Учёные доказали возможность путешествий во времени без парадоксов
Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0

Исследование австралийского физика Жермена Тобара, проведенное под руководством Фабио Косты, подтверждает, что пространство-время способно адаптироваться, устраняя противоречия. Это ставит под сомнение классические парадоксы, такие как "парадокс дедушки", когда изменения в прошлом делают невозможным само путешествие.

Согласно расчетам, даже если путешественник во времени попытается предотвратить событие, например распространение болезни, история скорректируется, сохранив причинно-следственные связи.

Работа Тобара основана на теории относительности Эйнштейна, которая допускает замкнутые временные петли. Его вычисления показывают, что эти петли могут сочетаться с законами классической физики и свободой воли, устраняя ограничения, накладываемые другими гипотезами. При этом реальное создание машины времени остается недостижимым из-за сложности реализации этих концепций. Однако теоретические выкладки подтверждают, что даже при вмешательстве путешественников во времени события подстроятся так, чтобы избежать логических противоречий.

Это открытие сближает научную фантастику и физическую реальность, хотя до практического применения еще далеко.

Уточнения

Путеше́ствие во вре́мени — гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого «машиной времени».

Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος — «неожиданный; странный», от др.-греч. παρα — «против, вопреки» и др.-греч. δόξα — «мнение; представление; предположение») в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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