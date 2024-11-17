Роботизированные руки продлят жизнь спутников в космосе

Американская компания SpaceLogistics, дочернее предприятие Northrop Grumman, планирует в 2026 году запустить на геостационарную орбиту спутник Mission Robotic Vehicle (MRV), оснащенный двумя роботизированными манипуляторами.
Эти руки, созданные Военно-морской исследовательской лабораторией США по контракту с DARPA, прошли ключевые термовакуумные испытания и отправлены для интеграции в Даллес, штат Вирджиния.
MRV предназначен для продления срока службы спутников, ремонта, изменения их орбиты и удаления космического мусора. SpaceLogistics позиционирует его как универсальное решение на рынке космических услуг.
Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!