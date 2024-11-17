Роботизированные руки продлят жизнь спутников в космосе

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Американская компания SpaceLogistics, дочернее предприятие Northrop Grumman, планирует в 2026 году запустить на геостационарную орбиту спутник Mission Robotic Vehicle (MRV), оснащенный двумя роботизированными манипуляторами.

Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung, CC BY-SA 3.0

Эти руки, созданные Военно-морской исследовательской лабораторией США по контракту с DARPA, прошли ключевые термовакуумные испытания и отправлены для интеграции в Даллес, штат Вирджиния.

MRV предназначен для продления срока службы спутников, ремонта, изменения их орбиты и удаления космического мусора. SpaceLogistics позиционирует его как универсальное решение на рынке космических услуг.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

