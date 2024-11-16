Новый двигатель поможет долететь из Сан-Франциско в Токио без посадок

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский стартап Astro Mechanica завершил испытания инновационного гибридного реактивного двигателя, способного эффективно работать на любых скоростях — от дозвуковых до гиперзвуковых.

Фото: commons.wikimedia.org by Shelley Gill, PDM

В отличие от традиционных турбовентиляторных и турбореактивных двигателей, гибридная установка использует электродвигатель для сжатия воздуха, что позволяет экономить топливо и поддерживать оптимальную производительность независимо от условий полета.

Новая технология работает в трех режимах: дозвуковом, сверхзвуковом и гиперзвуковом. Это делает возможным разработку самолета, способного на беспосадочный рейс из Сан-Франциско в Токио. Тестирование третьей версии двигателя продемонстрировало 30% от его полной мощности, а следующим этапом станет создание прототипа самолета с четырьмя гибридными двигателями.

Несмотря на молодость компании — три года работы и штат всего из восьми сотрудников, — ее инновации уже привлекают внимание. Такие технологии способны революционизировать авиацию, сделав дальние перелеты быстрее и экологичнее.

Уточнения

Реактивный двигатель (РД) — двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.



Гиперзвук — упругие волны с частотами от 109 Гц.

