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В России создадут суперкомпьютер для исследований в энергетике

1:32
Наука

В России создадут новый суперкомпьютер для научных исследований в энергетике и теплофизике.

В России создадут суперкомпьютер для исследований в энергетике
Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy, CC0

Его разработкой займется холдинг "Росэлектроника" совместно с НИЦЭВТ и Объединенным институтом высоких температур РАН. Комплекс будет основан на российской коммуникационной сети "Ангара", способной объединять вычислительные машины в сети любой сложности. Это первый отечественный интерконнект, позволяющий проводить сложные параллельные расчеты и анализ больших данных. В проекте также используют наработки предыдущих систем, таких как "Ангара-К1", Desmos и Fisher, включая технологии погружного охлаждения.

Суперкомпьютер станет важным шагом для развития науки и технологий, обеспечивая высокую производительность благодаря полностью отечественной элементной базе. Его возможности повысят точность и скорость исследований, что особенно важно для изучения сложных процессов в энергетике. Опыт разработки нового кластера планируют применить и в других научных центрах России, сообщает Хайтек.

Генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов отметил, что использование сети "Ангара" позволяет задействовать существующее оборудование вместо строительства систем с нуля. Директор ОИВТ РАН Олег Петров подчеркнул, что проект расширит возможности института в моделировании и анализе, укрепляя российскую научную базу.

Уточнения

Суперкомпьютер (англ. Supercomputer, СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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