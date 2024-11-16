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Марсианский метеорит раскрывает секреты древних водных потоков

2:48
Наука

Тайны марсианского метеорита Лафайет, обнаруженного в запасниках Университета Пердью (США) в 1931 году, наконец начинают раскрываться. Международная группа ученых, используя передовой метод датирования, выяснила, когда этот осколок Красной планеты последний раз контактировал с жидкой водой.

Марсианский метеорит раскрывает секреты древних водных потоков
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Лафайет принадлежит к группе нахлитов — вулканических пород, сформировавшихся на Марсе примерно 1,3-1,4 миллиарда лет назад. Около 10,7 миллионов лет назад мощный удар астероида выбросил фрагменты марсианской поверхности в космос, и один из них, Лафайет, в конечном итоге приземлился на Земле.

Ученые давно знали, что этот метеорит взаимодействовал с водой, но точное время оставалось загадкой. Марсианское происхождение Лафайета подтверждается уникальным соотношением изотопов, характерным для Красной планеты.

Исследователи из университетов Альберты (Канада) и Глазго (Великобритания) применили усовершенствованный метод 40Ar/39Ar-датирования, анализируя соотношение изотопов аргона в иддингсите — красновато-коричневом минерале, образующемся при контакте породы с водой.

Анализ показал, что Лафайет взаимодействовал с водой примерно 742 миллиона лет назад (плюс-минус 15 миллионов лет). Это наиболее точная на сегодняшний день оценка времени существования жидкой воды на поверхности Марса. Полученные данные свидетельствуют о том, что водная активность не связана ни с первоначальным формированием породы, ни с известными ударными событиями, как предполагалось ранее.

Ученые выдвинули гипотезу, что источником воды могла быть вулканическая активность. Тепло от извержений, вероятно, растопило вечную мерзлоту, создав временные условия для взаимодействия воды с горными породами. Подобные локальные гидрологические циклы, хотя и редкие, могли иметь место в Амазонийский период — геологическую эпоху, начавшуюся около 2,9 миллиарда лет назад и продолжающуюся по сей день, которая характеризуется холодным и сухим климатом.

Это открытие имеет огромное значение для понимания геологической и климатической эволюции Марса. Результаты исследования подтверждают предположение о возможной продолжающейся геологической активности планеты. Существование подземных источников тепла, способных поддерживать жидкую воду, делает Марс еще более интригующим объектом для будущих исследований.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности Марс называют Красной планетой.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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