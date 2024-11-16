Сладкие помидоры для настоящих гурманов создали в Китае

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные из Шэньчжэня представили новый сорт томатов с повышенной сладостью, который может изменить представление о вкусе привычных овощей.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Исследователи из Академии сельскохозяйственных наук использовали технологию редактирования генов Crispr-Cas9, чтобы восстановить функции двух генов, отвечающих за сладкий вкус плодов. Эти гены, ранее утраченные в процессе селекции, вновь заработали, позволив томатам вырабатывать на 30% больше сахара при сохранении стандартного размера и урожайности. Разработка объединила лучшие качества диких сортов, славящихся насыщенным вкусом, и культурных сортов, адаптированных к промышленному выращиванию.

Ранее при селекции акцент делался на увеличении размера томатов, что приводило к ухудшению их вкусовых характеристик. Новые исследования позволили исправить этот недостаток. Ожидается, что через три-пять лет такие томаты появятся на рынке, хотя их распространение будет ограничено в странах с жёстким регулированием генетически модифицированных продуктов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

