Австралийские спутники превратились в мусор из-за Солнца

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Три спутника Binar-2, 3 и 4, разработанные Университетом Кертина в Австралии в рамках космической программы "Бинар", разрушились в атмосфере Земли через два месяца после запуска.

Фото: NASA is licensed under public domain

Причиной стали мощные солнечные вспышки и солнечный ветер, вызвавшие усиленное сопротивление атмосферы и повреждение электроники.

Эти спутники, рассчитанные на шесть месяцев работы, оказались беззащитными перед резкими всплесками солнечной активности, которая, как предполагается, достигнет своего пика в середине 25-го солнечного цикла. В отличие от университетских спутников, крупные операторы, такие как Starlink и Международная космическая станция, имеют системы коррекции орбиты для подобных ситуаций.

Инцидент подчеркнул уязвимость малых спутников на низкой орбите перед космической погодой, которая также вызывает красивые полярные сияния.

Примечательно, что название программы "Бинар" на языке аборигенов означает "огненный шар", что многие посчитали символичным в контексте событий.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

