Три спутника Binar-2, 3 и 4, разработанные Университетом Кертина в Австралии в рамках космической программы "Бинар", разрушились в атмосфере Земли через два месяца после запуска.
Причиной стали мощные солнечные вспышки и солнечный ветер, вызвавшие усиленное сопротивление атмосферы и повреждение электроники.
Эти спутники, рассчитанные на шесть месяцев работы, оказались беззащитными перед резкими всплесками солнечной активности, которая, как предполагается, достигнет своего пика в середине 25-го солнечного цикла. В отличие от университетских спутников, крупные операторы, такие как Starlink и Международная космическая станция, имеют системы коррекции орбиты для подобных ситуаций.
Инцидент подчеркнул уязвимость малых спутников на низкой орбите перед космической погодой, которая также вызывает красивые полярные сияния.
Примечательно, что название программы "Бинар" на языке аборигенов означает "огненный шар", что многие посчитали символичным в контексте событий.
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.
Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!