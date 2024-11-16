Учёные раскрыли преимущество деревянных гробов для экологии

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Современный взгляд на традицию захоронения тел показывает её сложность и необходимость учета экологических и практических аспектов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

Исследования Норвежского института биоэкономических исследований (NIBIO) выявили неожиданные преимущества деревянных гробов для разложения тел.

Вопреки мифу, деревянные гробы обеспечивают доступ кислорода, что ускоряет процесс разложения в первые недели после смерти. Это важно для Норвегии, где из-за нехватки места на кладбищах разрешается повторное использование могил через 20 лет, но только при полном разложении тел.

Кремация, популярная среди норвежцев, решает проблему пространства, но экологически затратна: процесс требует значительных энергозатрат и очистки выбросов. При этом пепел не обогащает почву питательными веществами, как это делает естественное разложение.

Ученые также описали исторические и природные случаи задержки разложения, такие как мумификация в условиях низкой влажности или плотной глины.

Уточнения

Гроб (домови́на, саркофаг) — продолговатый ящик, в котором обычно хоронят в земле мёртвое тело человека или животных.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

